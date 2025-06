Massa de ar polar traz frio intenso e alerta para a região de Campinas nesta quinta e sexta-feira

Mínimas podem ficar abaixo dos 10°C, segundo previsão do Cepagri

A região de Campinas deve enfrentar temperaturas mais baixas nos próximos dias devido à chegada de uma massa de ar polar. De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), a média de temperatura deve cair pelo menos 3ºC, colocando a região em alerta para o frio intenso.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o frio se intensifica na quinta-feira (12), quando as temperaturas mínimas podem chegar a 10°C e as máximas não devem ultrapassar os 20°C. Na sexta-feira (13), o cenário se repete, com mínima prevista de 9°C e máxima de 21°C.

Além da queda de temperatura, ventos moderados a fortes podem aumentar a sensação de frio ao longo do dia. A orientação é para que a população se mantenha aquecida e atenta às variações bruscas do clima.

Imagem Ilustartiva