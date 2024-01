Captura de Procurada em Itapira: Mulher de 45 Anos é Detida pela Polícia

Da Redação

Ação policial resulta na detenção de V. A.L., procurada da justiça, durante a manhã desta quinta-feira, 16 de janeiro.

Na manhã desta quinta-feira, uma equipe policial em patrulhamento na cidade de Itapira foi acionada para comparecer ao Poupa Tempo local, após receber informações sobre a presença de uma mulher procurada pela justiça. A operação culminou na detenção de V. A.L., de 45 anos, que estava sendo procurada pelas autoridades.

Segundo relatos de um funcionário do Poupa Tempo, a presença da procurada foi identificada, acionando imediatamente a equipe policial. A ação foi coordenada via Copom, e a equipe dirigiu-se ao local para realizar a detenção.

A condução de V. A.L. à Delegacia de Polícia foi efetuada sem incidentes. O delegado responsável, determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência/Prisão em flagrante, de natureza “Captura de Procurado”. A detida permaneceu sob custódia, aguardando as próximas medidas legais.

Durante a abordagem, V. A.L. informou à equipe policial que o mandado de prisão estava relacionado a uma ocorrência em que tentou ingressar no Centro de Detenção Provisória (CDP) em Itirapina, portando substâncias ilícitas destinadas ao seu filho, que se encontra detido naquele local.

As autoridades destacaram a importância do trabalho conjunto entre a população e as forças de segurança, que permitiu a captura da procurada. O incidente ressalta a eficácia do sistema de comunicação e ação rápida da polícia para garantir a segurança pública.

A condução de V. A.L. à justiça representa mais um passo no cumprimento da lei e na garantia da ordem na cidade de Itapira. A polícia permanece atenta e comprometida com a proteção da comunidade, assegurando que aqueles que violam a lei sejam responsabilizados pelos seus atos.