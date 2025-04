Mais de 2 mil alunos da rede municipal recebem ovos de Páscoa em Holambra

O espírito de Páscoa tomou conta das escolas de Holambra nesta semana. Mais de 2 mil alunos da rede pública municipal foram contemplados com ovos de chocolate, em uma ação promovida pela Prefeitura.

O prefeito Fernando Capato, acompanhado do vice-prefeito Miguel Esperança, esteve pessoalmente nas unidades escolares do bairro Palmeirinha para acompanhar a entrega dos ovos de Páscoa e compartilhar momentos de alegria com as crianças.

Além dos tradicionais ovos de chocolate ao leite, a ação incluiu opções sem açúcar, sem lactose e veganas, garantindo que todos os estudantes – inclusive os com restrições alimentares – pudessem participar da celebração.

“É sempre uma felicidade enorme reencontrar a garotada e sentir mais uma vez o carinho que eles transmitem. A Páscoa é um momento de renovação, e ver o sorriso no rosto das crianças faz tudo valer a pena”, destacou o prefeito Fernando Capato.

A entrega dos ovos ocorreu ao longo da semana em todas as escolas municipais, reforçando o compromisso da administração com a inclusão, o bem-estar e o fortalecimento dos vínculos entre escola, família e comunidade.