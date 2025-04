Prefeito Ricardo Cortez nomeia nova secretária de Saúde de Santo Antônio de Posse

Na tarde desta sexta-feira, 4 de abril, o prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez, nomeou oficialmente a nova secretária municipal de Saúde. A enfermeira Graziela Cristiane de Lima assume o cargo com a missão de fortalecer e dar continuidade às políticas públicas da área no município.

A nomeação foi publicada no Jornal Oficial do Município por meio da Portaria nº 10.836. Graziela é servidora pública desde 2008 e possui 25 anos de experiência na área da saúde, com uma trajetória marcada pelo compromisso e dedicação ao atendimento da população possense.

Ela substitui Paulo José Rodrigues de Souza, que foi exonerado do cargo na última terça-feira, 1º de abril.