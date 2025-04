OFICINA GRATUITA DE ESCULTURA ACONTECE HOJE NO PARQUE DOS LAGOS

Nesta terça-feira, dia 1º de abril, das 14h às 16h, acontece a primeira aula da oficina gratuita de escultura com o artista Logan Barros, no Parque dos Lagos, em Jaguariúna. A atividade faz parte do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PNAB) e conta com incentivos da Lei Aldir Blanc e apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A oficina, que será realizada todas as terças-feiras durante quatro semanas, é destinada a participantes a partir dos 14 anos. Todo o material necessário já está incluso. Durante as aulas, os alunos aprenderão a criar uma escultura de uma onça-preta – símbolo de Jaguariúna, que significa “rio da onça preta”, em tupi – em plastilina (massa para modelar) profissional, passando por todas as etapas, desde a blocagem até a finalização da peça.

No encerramento da oficina, haverá com uma apresentação especial. Durante o evento, será feita a leitura e explicação sobre a origem do nome “Jaguariúna”, além da exposição dos trabalhos produzidos pelos participantes. A programação de encerramento também acontecerá das 14h às 16h e contará com a presença de um intérprete de Libras, garantindo acessibilidade ao público.

A iniciativa visa proporcionar uma experiência enriquecedora para os participantes, incentivando a expressão artística e a valorização da cultura local. Os interessados podem obter mais informações e fazer as inscrições pelo telefone (19) 99245-1030.