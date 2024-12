Captura de Procurado em Mogi Guaçu: Indivíduo é Detido por Força Policial Durante Patrulhamento

Na noite de 18 de dezembro, durante patrulhamento de rotina pelas ruas de Mogi Guaçu, a equipe de Operações da Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça, com pena pendente de mais de sete anos em regime fechado.

O flagrante aconteceu na Rua Francisco Fernando Gonçalves Vieira. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou desviar seu caminho de forma abrupta, o que levantou suspeitas. Após abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem. Entretanto, uma consulta ao sistema policial revelou que ele estava foragido pelo crime de roubo, tipificado no artigo 157 do Código Penal.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão formalizou a ocorrência como captura de procurado. Após os procedimentos legais, o homem permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena estabelecida.

A ação reflete o compromisso das autoridades com a segurança e a manutenção da ordem pública no município.