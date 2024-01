Captura de Procurado em Mogi Guaçu: Indivíduo Indiciado durante Operação Impacto e Operação Adaga VII

Da Redação

Na noite de 16 de janeiro, a Equipe de Força Tática em Patrulhamento Tático, pertencente à 1° Cia, desempenhava suas funções na área de Mogi Guaçu, como parte das operações Impacto e Adaga VII. Durante a patrulha pela Avenida Ana Ribeiro, os agentes identificaram um indivíduo suspeito, sobre o qual tinham conhecimento de um mandado de prisão em aberto.

O suspeito foi imediatamente abordado pela equipe, sendo submetido a uma busca pessoal, na qual nenhum item ilícito foi encontrado. Ao realizar uma pesquisa através do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi confirmado que o indivíduo era procurado pela justiça, em virtude de um mandado civil.

Diante da situação, a equipe de segurança deu voz de prisão ao suspeito. Seus direitos constitucionais foram lidos e ele foi conduzido até o Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. No CPJ, o delegado de plantão foi informado da situação, e procedeu com a confecção do Boletim de Ocorrência Policial. Após os devidos procedimentos administrativos, o indiciado permaneceu à disposição da justiça.

O capturado foi identificado como G. F.S., nascido 1981, e agora enfrentará as devidas medidas legais relacionadas ao mandado em seu desfavor. A ação é resultado do comprometimento da Força Tática em garantir a segurança da comunidade e efetuar a prisão daqueles que estão em situação irregular perante a justiça.