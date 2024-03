Captura de Procurado em Mogi Guaçu: Suspeito é Preso pela Polícia

Da Redação

Na noite de 4 de março, as autoridades policiais de Mogi Guaçu agiram com precisão e eficiência ao capturar um indivíduo procurado pela justiça. Identificado como M.R.M, o suspeito estava com mandado de prisão em aberto na Comarca de Caldas-MG.

As informações que levaram à captura do procurado foram cuidadosamente investigadas pela equipe policial, que prontamente iniciou um patrulhamento estratégico na região. Após diligências, o suspeito foi avistado e abordado pela via, momento em que nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Diante da situação os agentes conduziram M.R.M até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da justiça.

Essa ação demonstra o comprometimento e a eficácia das forças policiais de Mogi Guaçu em garantir a segurança da comunidade, bem como em cumprir a lei e capturar indivíduos procurados pela justiça. A colaboração entre as diferentes unidades policiais foi fundamental para o sucesso dessa operação.