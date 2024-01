“CarnaFolia 2024” estará agitando Pedreira com muitas atrações

A Prefeitura de Pedreira através de suas Secretarias Municipais de Cultura e Economia Criativa e de Divulgação e Turismo, promove no período de 10 a 13 de fevereiro, o “CarnaFolia 2024, nas dependências do Calçadão da Antônio Pedro, localizado no Centro, que receberá toda infraestrutura para bem atender os foliões.

A programação terá início no sábado, 10 de fevereiro, e prossegue até a terça-feira, dia 13, com muitas atrações, entre elas, Banda ao vivo, Desfile de Blocos, DJ, Academias de Dança e Bateria Show.

O Prefeito Fábio Polidoro ressalta que durante todos os dias do “CarnaFolia 2024”, as famílias poderão passear na “Carreta da Alegria” com muita música e diversão, totalmente de graça. “Nossas equipes estão trabalhando para garantir um Carnaval com alegria, segurança e conforto para os pedreirenses e visitantes”, ressalta.

O Secretário de Cultura e Economia Criativa Sérgio de Santi, enfatiza que a população poderá curtir o CarnaFolia com muita segurança. “Haverá um sistema de monitoramento e gravação em tempo real para toda a extensão do evento, além de agentes de segurança, Polícia Militar, Guarda Municipal e uma Ambulância no local para casos de emergência”, destaca.

A estrutura do “CarnaFolia 2024” contará ainda com uma completa Praça de Alimentação formada por Food Trucks, com muitas opções gastronômicas para você e a sua família.

“Pedreira CarnaFolia 2024”, segurança, alegria e muita diversão, a realização é da Prefeitura de Pedreira através de suas secretarias municipais de Cultura e Economia Criativa e de Divulgação e Turismo.