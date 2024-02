CARNAVAL DA FAMÍLIA EM JAGUARIÚNA ENCANTA FOLIÕES COM AXÉ, MARCHINHAS E MUITA ALEGRIA

Nos dias 10 e 11 de fevereiro, a Praça Umbelina Bueno, em Jaguariúna, foi o epicentro da folia para famílias inteiras. Com uma atmosfera de pura diversão e animação, o “Carnaval da Família” conquistou os corações dos foliões com uma programação repleta de música, dança e atividades para todas as idades.

Organizado pela Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de Jaguariúna, o evento foi um verdadeiro sucesso, proporcionando momentos inesquecíveis para moradores e visitantes.

Durante os dois dias de festa, a praça se transformou em um verdadeiro reduto carnavalesco, onde o axé e as tradicionais marchinhas embalavam os passos dos foliões, levando todos a dançarem ao som dos ritmos carnavalescos.

Uma das grandes atrações do “Carnaval da Família” foram os brinquedos infláveis gratuitos disponíveis para a criançada, garantindo momentos de diversão e descontração em um ambiente seguro e monitorado. Enquanto os pequenos se divertiam nos brinquedos, os pais podiam aproveitar a festa com tranquilidade, sabendo que seus filhos estavam se divertindo sob cuidados atentos.

O carnaval de 2024 ficará marcado na memória das famílias de Jaguariúna. Em dois dias de folia, crianças, jovens e adultos puderam se divertir de uma maneira saudável e segura.

O “Carnaval da Família” reafirmou o compromisso da Prefeitura de Jaguariúna em proporcionar eventos inclusivos e de qualidade para todos os cidadãos, promovendo o espírito de união e alegria que caracterizam essa tradicional festividade brasileira.

Com a mistura perfeita de música, dança, brincadeiras e muita animação, o carnaval de Jaguariúna mostrou mais uma vez que é possível celebrar essa festa tão querida de forma familiar, divertida e inesquecível. Que venham mais edições para perpetuar essa tradição de alegria e confraternização entre as famílias da região!

Fotos Ivair Oliveira (Prefeitura Municipal)