CARNAVAL DE JAGUARIÚNA TERÁ FESTA NA PRAÇA UMBELINA BUENO

O carnaval está chegando e Jaguariúna organizou uma festa bastante animada para você curtir a folia sem precisar viajar. A Prefeitura, por meio da secretaria de turismo e cultura, convida as famílias inteiras para se divertir durante os shows. Serão dois dias de festa na praça Umbelina Bueno, no centro da cidade.

No dia 23 de fevereiro, terá matinê para as crianças às 16h com marchinha de carnaval, oficina de máscaras, pintura de maquiagem artística e personagens espalhados pela festa para a animação ser ainda maior. Durante a noite, às 19h, será a vez dos adultos se divertirem ao som de uma banda de axé music.

No dia 25 de fevereiro, a programação se repete. Também haverá matinê às 16h com oficina de máscaras, pintura de maquiagem artística e personagens agitando os foliões. Às 19h outra banda agitará a festa dos adultos.

Além disso, no fim da tarde da terça-feira de carnaval, a praça Umbelina Bueno vai receber o bloco União Altaneira, da Unicamp. O grupo criado em 2003 por estudantes da Universidade e moradores de Barão Geraldo, toca diversos ritmos afro-brasileiros adaptados para baterias de escola de samba como samba-reggae e maculelê.

SEGURANÇA:

Durante os dois dias de folia, o local da festa será monitorado por câmeras e a segurança será reforçada por Guardas Municipais, Policiais Municipais e uma equipe de segurança particular.

Por causa do Carnaval, as ruas no entorno da praça Umbelina Bueno serão fechadas nos dias 23 e 25 de fevereiro, a partir das 7h.

Para animar ainda mais o carnaval de Jaguariúna, a secretaria de turismo e cultura, distribuirá confete e serpentina aos foliões. “O carnaval de Jaguariúna é um sucesso. Tem festa para as crianças e para os adultos. A ideia é que a família toda se divirta junto”, disse a secretária de turismo e cultura, Maria das Graças Hansen Albaran Santos.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira