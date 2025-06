Baixas temperaturas em Mogi Guaçu: abrigo solidário é montado para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade

Iniciativa da Assistência Social, Fundo Social e Defesa Civil garante acolhimento seguro e refeições para até 30 pessoas

A previsão de temperatura mais baixa que atingirá o município nos próximos dias está na média entre 10º e 17ºC, o que irá gerar uma maior sensação de frio. E em decorrência disso, a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Fundo Social de Solidariedade e a Defesa Civil prepararam um abrigo solidário, que foi montado no Instituto Enéias Tognini, situado na Rua Salvador Xavier de Campos, 200, no Parque do Estado, na Zona Sul.

Em Mogi Guaçu, a Operação Inverno terá início na próxima quarta-feira, 11 de junho. No entanto, se alguma pessoa em situação de vulnerabilidade social precisar de acolhimento antes dessa data, poderá procurar o instituto. O horário de acolhimento é das 17h às 7h da manhã e o local tem capacidade para acolher 30 pessoas por noite, além de oferecer jantar e café da manhã.

“Diante deste cenário, por conta das baixas temperaturas previstas, o abrigo solidário irá garantir a segurança e o bem-estar dos mais necessitados que estão em situação de rua e são mais vulneráveis e expostos ao frio intenso. E para todos os abrigados serão entregues colchões para dormir, cobertores e refeições gratuitas”, disse o diretor da Defesa Civil, Carmelito Osorio Silveira.

Ele destacou também que a Secretaria de Assistência Social, juntamente com o Fundo Social de Mogi Guaçu e a Defesa Civil, somam esforços para ativar a estrutura do alojamento, e, assim, atender à população mais vulnerável do município. “Para este ano, o Fundo Social destinou cobertores arrecadados pela Campanha do Agasalho para a ação no Instituto Enéias Tognini”, comentou.

Orientações à toda população

A Defesa Civil de Mogi Guaçu orienta toda a população para as baixas temperaturas que atingirão a Baixa Mogiana a partir da próxima quarta-feira, 11 de junho. Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as mínimas tendem a ficar na casa dos 12°C.

A queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, doenças que atacam o aparelho respiratório. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados.

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite), é essencial tomar medidas simples como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos. Vale lembrar que o município realiza a campanha de imunização contra a gripe em todos os postos de saúde.