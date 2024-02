Carnaval de Pedreira: Carnafolia agita a cidade com diversão e animação

Desde a noite de 10 de fevereiro, a cidade de Pedreira tem sido tomada por uma atmosfera de festa e animação com a realização do Carnafolia. Com desfiles de blocos, shows e eventos especiais, o espírito carnavalesco tem contagiado moradores e visitantes, proporcionando momentos de diversão e descontração.

Um dos pontos altos do Carnafolia trouxe para as ruas toda a energia e alegria característica dessa festividade. Além disso, a Banda Santana Folia animou os foliões com suas músicas contagiantes, garantindo momentos memoráveis de diversão.

Para os amantes do rock, o Carnarock no domingo, realizado nas dependências do Clube Recreativo Vale Verde, foi uma opção imperdível. Com uma mistura de ritmos e muita animação, o evento atraiu aqueles que queriam curtir o carnaval de uma maneira diferente e cheia de energia.

A diversão da garotada também foi garantida durante o Carnafolia. Uma matinê cheia de alegria e um colorido mágico encantaram os pequenos na tarde do dia 11. A Carreta da Alegria, gratuita e repleta de atividades divertidas, proporcionou momentos de magia e diversão para as crianças, tornando o carnaval ainda mais especial para toda a família.

E a festa continua! Para esta noite, a promessa é de mais alegria e diversão. Com uma programação variada e a presença de foliões animados, o Carnafolia de Pedreira promete seguir com toda a energia até o último minuto, deixando lembranças inesquecíveis para todos os participantes.

O Carnaval de Pedreira mostra-se não apenas como uma celebração tradicional, mas também como um momento de união e alegria, onde pessoas de todas as idades e gostos musicais podem se divertir juntas, fortalecendo os laços comunitários e proporcionando momentos de descontração em meio à correria do dia a dia. Que a folia continue contagiosa e que cada momento seja aproveitado ao máximo por todos os foliões presentes!