Carro pega fogo em rua de Artur Nogueira

Na tarde desta terça-feira, dia 22 de junho, um carro Fiat Uno pegou fogo na avenida 10 de Abril, em Artur Nogueira. O veículo trafegava pela avenida quando o motorista sentiu cheiro de fumaça e conseguiu ver o fogo no motor e no painel do carro.

O motorista conseguiu sair do veículo carro antes que o Fiat/Uno 1994 fosse totalmente consumido pelo fogo.

Um fato curioso neste incidente foi que todos os materiais de trabalho do proprietário, que estavam no interior do veículo foram consumidos pelo fogo, menos um exemplar da Bíblia, que estava no banco de trás do veículo.

A Defesa Civil do município esteve no local e controlou o fogo. Durante o trabalho da equipe a avenida ficou interditada pela Polícia Militar e pela Polícia Municipal.