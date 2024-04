Casa da Agricultura de Pedreira realiza o “Cadastro Ambiental Rural”

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um cadastro eletrônico que apresenta os dados básicos das propriedades rurais do Município. O Programa de Regularização Ambiental (PRA) reúne um conjunto de ações a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores de imóveis rurais com o objetivo de adequar, promover a regularização ambiental e continuar produzindo com sustentabilidade.

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Pedreira em parceria com a CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral de Bragança Paulista, atendendo solicitação do Governo do Estado, realizou o atendimento de proprietários rurais na sexta-feira, 19 de abril, nas dependências da Casa da Agricultura.

Segundo informou a Coordenadora da Casa da Agricultura Lilia Santos Gouveia Pires, entre os objetivos do Cadastro Ambiental Rural destaque para a identificação e integração das informações ambientais das propriedades e posses rurais, planejamento ambiental, monitoramento, combate ao desmatamento e regularização ambiental.

Informações também podem ser obtidas na Casa da Agricultura de Pedreira, localizada na Rua João Caldas, nº 21, Santa Clara. Telefone: (19) 3893-1281.