Casal abre segunda unidade de rede de limpeza comercial e quer contratar mulheres em situação de vulnerabilidade social

Atuando em São Paulo, SP e agora em Florianópolis, SC, os empresários vão priorizar as mulheres para ajudá-las a conseguir independência financeira

Após anos de carreira corporativa na área de saúde, André Alves e Camila Alves, decidiram empreender em uma franquia. Conheceram o universo do franchising ao participar de feiras especializadas no setor e conheceram a Limpidus em uma dessas visitas. Optaram pela marca ao descobrir os processos adotados no serviço e como a empresa se destacava frente às demais do mercado.

Em 2018, o casal abriu sua primeira unidade em São Paulo (SP), após participar de todos os treinamentos sobre o universo da limpeza comercial e os processos de qualidade que fazem da Limpidus a maior rede do setor no Brasil. “Não tínhamos a noção de como é complexo o ramo de limpeza comercial. Muitas pessoas acham que é apenas passar um pano e usar um produto cheiroso, mas são muitos equipamentos envolvidos que entregam um serviço de qualidade”, explica o franqueado André Alves.

Depois de quatro anos de operação, o casal decidiu dar mais um passo, abrir uma nova unidade, agora em Florianópolis, (SC). A decisão veio após o filho de André se mudar para a cidade. “Nós já tínhamos um projeto de capitalizar melhor e aumentar o nosso faturamento com outra unidade. Coincidentemente, meu filho se mudou e eu tive algumas reuniões com a equipe da Limpidus sobre a necessidade de uma nova franquia no sul. A facilidade de ter um representante na cidade e a região oferecer grandes oportunidades para o ramo nos fez tomar a decisão de abrir a segunda unidade agora”, explica André.

O casal está muito feliz e realizado com todo o apoio prestado pela empresa aos franqueados. Para eles, o principal diferencial da rede é o suporte dado pela área comercial e a facilidade com que os negócios são fechados. “A Limpidus tem um nome de mercado muito forte, isso ajuda demais no fechamento de contratos. Além disso, quando estávamos pesquisando sobre empreender em uma franquia, falamos com diversos franqueados que nos disseram que não recebiam a assistência prometida no momento do negócio e nós com certeza recebemos”, completa o franqueado.

Para a franquia de Florianópolis, os empreendedores têm como meta contratar mulheres em situação de vulnerabilidade social que são atendidas por um projeto da cidade. Em uma das visitas à Florianópolis, André e Camila conheceram Stella Davi, comerciante engajada no combate e defesa do direito das mulheres, que ajuda mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica que precisam se recolocarem no mercado de trabalho e conquistar independência financeira. A intenção é que comecem com duas profissionais e consigam ampliar para 20. “A nossa prioridade será contratar as mulheres que precisam desse apoio. Vamos treiná-las e acompanhar o desenvolvimento delas na operação. Sem dúvida, será ótimo tanto para nós como para elas”, finaliza André.

A rede Limpidus possui mais de 200 unidades no Brasil e está presente em 14 países. Durante todo o tempo de pandemia, a empresa não fechou nenhuma unidade e em 2021, conquistou a maior nota em Qualidade da Rede e foi a grande vencedora da categoria, no Prêmio Melhores Franquias do Brasil 2021. Realizada pela Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, em parceria com a Serasa Experian, a premiação, que destaca grandes nomes do setor e reconhece marcas de sucesso, também chancelou a marca com 5 estrelas, reconhecendo sua excelência na gestão dos negócios.