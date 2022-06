Cascavel de Ouro terá 36ª edição com grid formado por 55 carros da Gold Turismo

Troféu mais tradicional do automobilismo brasileiro será posto em disputa no dia 29 de outubro na terceira etapa do campeonato

Em seu primeiro ano de existência, a Gold Turismo assume uma missão de destaque no automobilismo brasileiro: colocar em disputa a Cascavel de Ouro. O troféu de maior tradição do esporte motor nacional será atribuído ao piloto ou à dupla vencedora da terceira etapa do campeonato, que tem suas quatro corridas confirmadas para 29 de outubro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. O grid será formado por 55 carros.

“A Gold Turismo atende perfeitamente o que pensamos como formato ideal para a 36ª edição do evento”, considera o empresário Edson Massaro, que celebrou acordo com o Automóvel Clube de Cascavel e segue como promotor da Cascavel de Ouro. “Nós já estamos trabalhando há alguns meses para o evento deste ano ser um dos melhores da história. Tudo com muito planejamento e com ambientação num grid robusto e competitivo”, aponta.

A Cascavel de Ouro terá em 2022 um formato diferente do praticado entre 2014 e 2020. “Os pilotos e as equipes estavam habituados às corridas longas, com duração de três horas. Por ser uma etapa do campeonato da Gold Turismo, tivemos de adaptar o formato. Serão quatro corridas de 30 minutos e mais uma volta, com soma de pontos. Mas aquela ‘pegada’ de prova longa será mantida por conta do regulamento próprio da etapa”, antecipa Massaro.

O intervalo entre cada corrida será de poucos minutos. “O tempo entre uma corrida e outra vai ser suficiente apenas para as equipes abastecerem os carros nos boxes, e no caso dos que participarem em dupla poderem fazer as trocas de pilotos. Por conta da transmissão ao vivo na televisão e na internet, as quatro corridas vão acontecer em menos de três horas. Pilotos e equipes vão ter bastante trabalho”, diz o promotor da Cascavel de Ouro.

A Gold Turismo teve seu lançamento em janeiro, em um festival extracampeonato que foi atração preliminar das Mil Milhas Chevrolet Absoluta. A partir do Festival de Verão, em Interlagos, configurou-se um regulamento para o primeiro campeonato, composto por quatro etapas. As duas primeiras foram marcadas para o próprio circuito paulista, nos meses de abril e julho. A terceira será a de Cascavel. A quarta e última acontecerá em Londrina em dezembro.

O formato de quatro corridas intercaladas por intervalos mínimos foi incluído no regulamento desportivo da Gold Turismo justamente para contemplar a parceria. “A Cascavel de Ouro tem bastante relevância no Brasil todo, para a nossa categoria fazer parte dessa história logo no primeiro ano é um troféu de mérito coletivo”, considera o jornalista e narrador Luc Monteiro, organizador dos campeonatos da Gold Turismo e da Gold Classic.

O evento de 29 de outubro no Autódromo Internacional Zilmar Beux será composto, ainda, pelas corridas da terceira etapa da Gold Classic – categoria que em 2021 pôs a Cascavel de Ouro em disputa. Também em sua terceira etapa, o campeonato dividirá seu grid em Cascavel, proporcionando quatro corridas. Duas delas terão na pista os carros da Divisão 1 e da Divisão 2. Nas outras duas estarão os carros da Divisão 3, da Divisão 4 e da Premium.