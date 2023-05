Cascavel recebe a segunda etapa do MBR – Marcas Brasil Racing

Cascavel, PR – A partir desta quinta-feira, 11 de maio, terá a primeira prova da história do MBR – Marcas Brasil Racing – para os carros 1.6 em Cascavel, sendo a segunda do calendário. E em um dos circuitos mais tradicionais do país para a competição: o Autódromo Internacional Zilmar Beux. Ao todo, o campeonato tem seis etapas na temporada 2023, divididas em quatro provas do Campeonato Interestadual de Marcas e duas provas especiais.

O formato conta quatro corridas para as categorias Super, A, B e Sênior no fim de semana. Carros de sete montadoras diferentes vão brigar pelos títulos: VW, Fiat, Chevrolet, Toyota, Ford, Hyundai e Nissan. E as provas contemplam a presença de nove modelos. Para quem gosta de velocidade e adrenalina, isso deixa o fim de semana repleto de emoções.

Após a primeira etapa (quatro corridas), o catarinense Gustavo Magnabosco (Volkswagen Gol/Sérgio Ferrari Racing) lidera na Super, lidera com 105 pontos. O goiano Marcelo Perillo (Chevrolet Ônix/Petrópolis Motorsport)) é o líder tanto na classe A, 84 pontos, como na Sênior, com 96 pontos. E na divisão B, o catarinense Felipe Machiavelli #47 (Volkswagen Gol/Roger Preparações), que realiza a sua estreia no automobilismo, soma 95 pontos.

As transmissões da etapa de Cascavel do MBR serão AO VIVO via streaming no Youtube, nos canais da MBR @MarcasBrasilRacing, Portal Hight Speed @highspeedtvbr e Parc Fermé @parcfermetv2022 (Itália). Além disso, haverá cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

O MBR – Marcas Brasil Racing conta com patrocínio da Scherer Autopeças e Zanoello, apoio da Militec1, Sparco, Agência Dès Vu, Jurema Águas Quentes e Midparts.

PROGRAMAÇÃO ETAPA 2 – CASCAVEL

Autódromo Internacional Zilmar Beux

Sexta-feira, 12 de maio

08h00 às 08h45 – Briefing direção de prova

10h00 às 10h20 – Treino 1 – Super

11h35 às 11h55 – Treino 2 – A/B e Sênior

13h00 às 13h20 – Treino 3 – Super

14h00 às 14h20 – Treino 4 – A/B e Sênior

14h25 às 14h45 – Treino 5 – Super

16h05 às 16h25 – Treino 6 – A/B e Sênior

Sábado, 13 de maio

08h30 às 08h40 – Treino Classificatório – Super

08h45 às 08h55 – Treino Classificatório – A/B e Sênior

10h25 – CORRIDA 1

13h40 – CORRIDA 2

16h00 – Campeonato troca de pneus

Domingo, 14 de maio

09h40 – CORRIDA 3

13h40 – CORRIDA 4

14h00 – Cerimônia de premiação

–

Links para acompanhar s transmissões da etapa 2 – AO VIVO:

TREINOS CLASSIFICATÓRIOS – https://youtube.com/live/pp4HivmJPes

CORRIDA 1 – https://youtube.com/live/3swfKaQUsf0

CORRIDA 2 – https://youtube.com/live/f6s5cS4O530

CORRIDA 3 – https://youtube.com/live/xu9fVu672eM

CORRIDA 4 – https://youtube.com/live/QYy0VN7ORRI

–

Confira os locais e datas do calendário da MBR 2023:

1ª Etapa – 12 de março – Goiânia / GO

2ª Etapa – 14 de maio – Cascavel/PR

3ª Etapa – 16 de julho – Tarumã/RS

4ª Etapa – 20 de agosto – Campo Grande/MS

5ª Etapa – 22 de outubro – Curvelo/MG

6ª Etapa – 26 de novembro – Londrina/PR

–

Siga a MBR nas redes sociais:

Instagram: @marcasbrasilracing

Facebook: https://www.facebook.com/marcasbrasilracing/

YouTube: https://www.youtube.com/marcasbrasilracing/

Site: https://www.marcasbrasilracing.com.br