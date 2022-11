Casimiro faz maior live na história do YouTube com Brasil na Copa

Com um pico de 3,48 milhões de espectadores simultâneos, o influencer Casimiro bateu o recorde de maior live da história do YouTube na quinta-feira (24). O feito foi alcançado durante a transmissão ao vivo do jogo Brasil e Sérvia, durante a Copa do Mundo do Catar de 2022.

Um dos maiores streamers da atualidade, Casimiro obteve permissão da FIFA para transmitir 22 jogos da Copa do Mundo na Twitch e YouTube, incluindo todas as partidas do Brasil. A estreia da seleção brasileira ocorreu com uma vitória de 2 a 0, com os gols marcados pelo atleta Richarlison — veja melhores momentos abaixo.

As transmissões de Casimiro começaram ainda na estreia da Copa do Mundo e ocorrem pelo menos uma vez ao dia. O próximo confronto da seleção brasileira está marcado para segunda-feira, às 13h, com a live do influenciador e sua equipe em português com transmissão gratuita no YouTube e Twitch.

Quais são as maiores lives do YouTube

Com o recorde batido na estreia do Brasil na Copa do Mundo, Casimiro ultrapassou outros brasileiros nas maiores lives da história do YouTube. Durante a pandemia do covid-19, diversos artistas do país fizeram shows ao vivo no YouTube, o que garantiu dominância brasileira no ranking.

Confira abaixo o ranking com maiores lives do YouTube, compilado pelo Yahoo. Além de Casimiro, mais três posições entre as maiores transmissões da plataforma foram realizadas por brasileiros.