Cenários apontam que o Sistema Cantareira não deve sair da faixa de alerta em seu volume útil

Chuvas voltam a acontecer acima da média nas Bacias PCJ, mas vazões

dos rios e reservatórios seguem em níveis baixos

_Após 7 meses, precipitações voltam a ficar acima da média

histórica em setembro, no entanto, recarga das fontes de água está

lenta_

_Cenários estudados pelo Consórcio PCJ apontam que o Sistema

Cantareira não deve sair da faixa de alerta em 2022_

O Consórcio PCJ disponibilizou nessa semana o seu Boletim Mensal sobre

a Disponibilidade Hídrica nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e

Jundiaí, com base no monitoramento dos dados sobre precipitações,

vazões dos rios, previsão do tempo e volume de água armazenada nos

reservatórios do Sistema Cantareira, referente ao mês de setembro. O

documento mostra que as chuvas foram 70,4% acima da média histórica em

toda a bacia, porém, ainda não foram suficientes para ampliar as

vazões dos rios da região, que estão abaixo do esperado para o

período.

Na área de recarga do Sistema Cantareira – complexo de reservatórios

que abastece as Bacias PCJ e a capital de São Paulo – também

apresentou precipitações acima do esperado para o mês de setembro, em

torno de 47,6%. As chuvas não foram suficientes para evitar a

tendência de queda do volume armazenado no sistema, que caiu 0,79%, num

cenário de estabilidade.

A equipe técnica do Consórcio PCJ estudou quatro cenários tendenciais

para o comportamento do Sistema Cantareira, desde o mais otimista até o

mais pessimista, levando em conta o volume das precipitações e as

previsões de chuvas. Em todos, os reservatórios permanecerão dentro

da faixa de alerta, ou seja, entre 30 e 40% de volume armazenado, até o

final de 2022. Essa tendência preocupa os técnicos para as reservas de

água necessárias para atravessar a estiagem de 2023. O ideal é que ao

final de abril, o Cantareira esteja operando acima de 60% para não

haver riscos.

A conclusão do documento atenta que os próximos meses serão de chuvas

próximo ou acima à média histórica, mas que o comportamento dos

volumes de armazenamento de água e recarga do lençol freático, com as

vazões menores que o esperado, preocupam os técnicos quanto à

disponibilidade hídrica para o período seco do próximo ano.

O Consórcio PCJ mantém sua orientação de alerta com medidas de

sensibilização acerca da preservação e uso racional dos recursos

hídricos, além de desenvolver medidas preventivas e de

contingenciamento para possíveis cenários de agravamento

climatológico e hídrico, especialmente para o período de estiagem de

2022. A entidade ainda reforça a necessidade de municípios e empresas

manterem grupos de discussão ou Comitê de Crise para debater ações

que permitam se preparar para cenários de redução da disponibilidade

de água.