Pedreira participa da Pesquisa de Percepção do Turismo

Até o dia 9 de fevereiro de 2025, a Pesquisa de Percepção do Turismo estará disponível para que os moradores de Pedreira possam participar do estudo coordenado pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo, da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pedreira, por meio da Secretaria Municipal de Divulgação e Turismo.

O Secretário de Divulgação e Turismo, Alessandro Luís de Godoy (Mole), destaca que a iniciativa busca compreender a percepção da população sobre o turismo em Pedreira. “A participação dos moradores é fundamental para o sucesso da pesquisa. Para responder ao questionário, basta acessar o link https://bit.ly/pesquisa2024percepcao”.

O Prefeito Fábio Polidoro convida todos os moradores de Pedreira a participar da pesquisa, destacando a importância do resultado para a percepção regional do turismo. Ele enfatiza que o levantamento servirá como um indicador valioso para o desenvolvimento sustentável do setor. “Desde 2017, Pedreira é reconhecida como MIT – Município de Interesse Turístico, e a cada ano temos investido recursos em melhorias nos nossos equipamentos turísticos, como a construção do Mirante no Morro do Cristo, o Centro de Exposições na Praça Angelo Ferrari, a reforma do Teleférico e a implantação do Centro de Informações Turísticas, entre outras ações essenciais para o crescimento do turismo em nossa cidade”.

“Não deixe de participar! Esta pesquisa é uma ferramenta essencial para o planejamento de ações, programas e projetos futuros que poderão ser desenvolvidos pelo Município em colaboração com o Governo do Estado. A sua participação é crucial para garantir que Pedreira continue atraindo investimentos e impulsionando o turismo com políticas públicas que beneficiem tanto o setor quanto a população, gerando mais empregos e renda”, finaliza o turismólogo da Secretaria de Turismo, Adílson Spagiari.

Segundo Marcos Tonelotti, presidente do COMTUR de Pedreira, o engajamento de todos é vital para o sucesso das iniciativas turísticas da cidade: “Unidos, moradores e turistas, podemos transformar Pedreira em um destino turístico cada vez mais completo, oferecendo novas oportunidades e experiências que atendam às demandas de todos os públicos”.

Por fim, Roberto de Lucena, Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, reforça a importância do turismo como motor de desenvolvimento: “O turismo é um importante motor de desenvolvimento sustentável, capaz de impulsionar os indicadores sociais e econômicos, trazendo benefícios para quem visita e para quem reside nos destinos. Incentivar a atividade turística é garantir o crescimento equilibrado e a melhoria da qualidade de vida”.

A Pesquisa de Percepção do Turismo em Pedreira representa uma oportunidade única para a população influenciar diretamente o futuro do turismo na cidade. Com a colaboração de moradores, autoridades municipais e estaduais, a cidade fortalece seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a criação de políticas públicas que beneficiem o setor e a comunidade local. A participação de todos é essencial para transformar Pedreira em um destino turístico cada vez mais próspero e inovador.