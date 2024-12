Saúde leva mutirão contra a dengue aos bairros Itamaraty e Jatobá em Artur Nogueira

Ação acontece neste sábado, 7 de dezembro

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde (VISA), realizará mais um mutirão de combate à dengue neste sábado (7), com o objetivo de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e orientar a população sobre medidas preventivas.

Nesta edição, as equipes estarão nos bairros Itamaraty e Jatobá, entre 8h e 12h. Durante a ação, agentes identificados irão visitar casas e estabelecimentos para inspeção e eliminação de focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela.

A VISA solicita que os moradores colaborem, permitindo a entrada dos agentes para as vistorias já que a parceria com a população é fundamental para prevenir a proliferação do mosquito e evitar surtos de doenças.

Além da visita dos agentes, um carro de som percorrerá as ruas informando sobre o mutirão e reforçando a importância da prevenção.

Previna-se contra a dengue!

A melhor forma de combater a dengue é eliminar os criadouros. Tampe caixas d’água, descarte corretamente recipientes que acumulam água e mantenha calhas limpas.

Sintomas de alerta: febre, dores no corpo e articulações, manchas vermelhas na pele e náuseas. Caso apresente esses sinais, procure uma unidade de saúde.