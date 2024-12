JAGUARIÚNA CONQUISTA OURO NO SELO NACIONAL DE COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO

Jaguariúna acaba de alcançar um marco histórico na educação municipal: a conquista do Selo Ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, iniciativa do Ministério da Educação que reconhece ações de excelência para a alfabetização de crianças em todo o Brasil.

A premiação coloca Jaguariúna em uma posição de destaque, fazendo parte de um seleto grupo de municípios que demonstraram compromisso efetivo com a alfabetização e letramento. No Estado de São Paulo, 353 cidades alcançaram o Selo Ouro. Já no cenário nacional, Jaguariúna figura entre os 2.592 municípios que receberam esta honraria máxima.

A conquista reflete o trabalho contínuo e planejado da Secretaria Municipal de Educação, que, ao longo de 2024, implementou uma série de programas e iniciativas voltadas para a melhoria da leitura e escrita entre os alunos. Entre as principais ações apresentadas ao Ministério da Educação, destacam-se:

Adesão a programas do SIMEC: Avaliação de Fluência Leitora, ferramenta essencial para monitorar o desempenho dos alunos; Plataforma “Elefante Letrado”, que incentiva a leitura por meio de tecnologia e conteúdos interativos; Construção do PATe (Plano de Ações e Trabalho Educacional), que direcionou os esforços pedagógicos.

Formação Continuada de Educadores: Alfabetiza Juntos SP, capacitação alinhada às diretrizes do Governo do Estado; 3º Festival Internacional de Cultura (FIC-Jaguariúna), ampliando o repertório cultural e educacional; Programa Escolas Criativas e Laboratórios de Educação e Ensino Inovador (LEEI), que fomentaram práticas pedagógicas inovadoras.

Além disso, também são destaque a parceria PAR-SESI, fortalecendo o suporte educacional; a melhoria de materiais didáticos, em parceria com o Governo do Estado, o investimento em espaços de leitura, entre outros. Essas melhorias foram possíveis graças ao uso de verbas do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) e da APM (Associação de Pais e Mestres).

“O reconhecimento do Ministério da Educação confirma que Jaguariúna está no caminho certo para transformar a alfabetização em um pilar sólido de desenvolvimento. Este é o resultado de um esforço coletivo, envolvendo gestores, professores, pais e alunos, todos empenhados em proporcionar um ensino de qualidade e inovador”, disse o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

“Com o Selo Ouro, Jaguariúna reafirma seu compromisso com a formação de cidadãos letrados e preparados para os desafios do futuro, consolidando-se como uma referência em educação no Brasil”, declarou a secretária municipal de Educação, Célia Leão.

Em 2023, Jaguariúna também conquistou o título de Melhor Educação do Estado de São Paulo, no Prêmio Band Cidades Excelentes. A cidade também é 1º lugar na Região Metropolitana de Campinas (RMC) no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e 8ª no Estado.

Foto: Ivair Oliveira