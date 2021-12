Central de regulação faz apelo a pacientes que estão aguardando exames

A Central de Regulação de vagas da Secretaria Municipal de Saúde de Engenheiro Coelho faz um apelo aos pacientes que aguardam vagas para realizarem exames de média e alta complexidade: entrem em contato com a central de regulação.



Nos últimos dias as equipes da central têm encontrado uma dificuldade muito grande de falar com os pacientes. Muitas vezes, os dados informados no momento do cadastro das guias de exames estão incorretos. Outras vezes, por se tratar de um número desconhecido, o paciente não atende a chamada, por pensar se tratar de outros assuntos.

A coordenadora da Central de Regulação, Cristina Alves Ferreira Cruz, explica que, “muitas guias de exames estão paradas há tempos, com dados desatualizados. Os exames estão sendo marcados rapidamente. Porém, muitas vezes, quando nós ligamos para os telefones que estão nas guias de exames, eles já não estão atendendo”.

Uma alternativa de atendimento é através do aplicativo Whatsapp. Cruz explica que, “esse é mais um canal de atendimento para a população. É fácil, prático e muito eficiente para o atendimento que realizamos. Além disso, hoje, a prefeitura disponibiliza pontos de acesso a internet em vários locais na cidade, o que também facilita para a população”.

Para entrar em contato através do whatsapp, basta adicionar o número da central de regulação, que é o 19 3857-2196.

Entre os exames que estão sendo marcados estão: ressonância, tomografia, colonoscopia, mapa holter , ecografia, audiometria, endoscopia, espirometria, urodinâmica, ultrassom, eletro neuro, entre outros.

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS

Rua 13 de Maio, 103 – Centro

Whataspp – 19 3857-2196