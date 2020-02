Cerimônia homenageia ex-alunos e ex-professores do ‘Ginásio do Estado’

A noite de quinta-feira, 13, foi de homenagens para personalidades que fizeram ou ainda fazem parte da história da implantação do ‘Ginásio do Estado’, atual Escola Estadual ‘Dona Elvira Santos de Oliveira’.

A cerimônia de homenagens faz parte do cronograma de atividades da exposição ‘Ginásio do Estado – 80 Anos Inspirando Gerações’ em exibição no Museu Histórico de Itapira até o dia 30 de abril.

A abertura do evento contou com a participação da Fanfarra dos Ex-Alunos do IEEESO. Em seguia iniciou-se o cerimonial com a entrega das medalhas para os irmãos José Roberto Barros Munhoz e José Antônio Barros Munhoz (que na oportunidade receberam as homenagens como ex-alunos e também em nome de seu pai, Caetano Munhoz, que participou da negociação para implantação do Ginásio do Estado), Solange Simionatto (atual diretora da escola ESO), Ana Maria de Melo Sartori Bellini, a Dona Anita (ex-professora e ex-diretora) e os ex-professores Sillas Bravo Nogueira e Plínio Magalhães.

O momento foi marcado por discursos emocionados dos homenageados que relembraram os momentos vividos dentro da escola. Ao final da cerimônia, todos os presentes visitaram a mostra.

A exposição ‘Ginásio do Estado – 80 Anos Inspirando Gerações’ é composta de fotografias e objetos do acervo da própria escola e também de materiais disponibilizados por ex-alunos. Durante o período da exposição também serão promovidas rodas de conversa de ex-alunos. Os eventos serão gravados e os depoimentos entrarão para o acervo do museu.

SERVIÇO

EXPOSIÇÃO: Ginásio do Estado – 80 Anos Inspirando Gerações

DATA: de 24 de janeiro a 30 de abril

LOCAL: Museu Histórico de Itapira. Parque Juca Mulato, S/N, Centro, Itapira-SP.

HORÁRIO: Segunda a sexta-feira das 8h00 às 11h20 e das 13h00 às 17h20. Domingos das 9h00 às 12h00.

VISITAS MONITORADAS: Agendamentos pelo telefone (19) 3863-0835