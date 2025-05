Espetáculo MARIAS se apresenta no SESI Cosmópolis no próximo dia 15

Apresentação gratuita acontece às 09h na área externa do Centro Cultural

Dia 15 de maio, quinta-feira, às 09 horas, o Centro Cultural do Sesi Cosmópolis será palco do espetáculo MARIAS, de autoria da historiadora, atriz, cantora e contadora de histórias, Ori-Okan.

Por meio de uma narrativa afro indígena, o espetáculo teatral promove o intercâmbio de linguagens artísticas que entrelaçam contação de história, artes cênicas e música, na performance da atriz Ori-Okan, que conta e canta junto ao músico percussionista, Pedro Ananci, a história de duas MARIAS.

No palco, o ensinamento sobre respeito aos mais velhos e às práticas religiosas afro-brasileiras é feito de forma leve e lúdica.

Livre para todas as idades, Ori-Okan encanta o público tendo como temática central canções e diálogos oriundos de religiosidades afro indígenas e católicas. Ao permear a relação entre neta e avó, a atriz costura essas práticas religiosas, tradicionais brasileiras, tendo como destaque o benzimento e as rezas-cantadas, presentes no cotidiano interiorano.

Dirigido e produzido por mulheres, majoritariamente negras e indígenas, baseado na história autoral de Ori-Okan — uma mulher negra, historiadora e praticante de religião afro-brasileira — a obra atua como uma poderosa ferramenta de valorização das tradições culturais e no fortalecimento dos laços familiares.

Ori-Okan

Ori-Okan é historiadora, artista, produtora cultural e arte-educadora formada pela UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas). Caminha entre as linguagens da cena teatral e da música, valorizando as narrativas cantadas em suas composições e interpretações vocais, bem como as tradições culturais populares. Em sua trajetória artística compôs o elenco de grandes musicais de Campinas e região com destaque para: Concerto Cênico da Ópera Popular Macunaíma (2023), O Som da Nossa Canção (2022) e O Rei Leão (2022 – 2024). Desde 2022, atua como educadora em projetos culturais de Serviços de Convivência de Campinas-SP, auxiliando no fortalecimento de vínculos afetivos entre os assistidos e suas famílias, por meio da mobilização artística de memórias e cantos. Atualmente, circula ao lado do percussionista, pesquisador, editor e mestre Pedro Anansi com a contação de história autoral MARIAS, uma homenagem à cultura de benzedeiras e rezadeiras do interior do Estado de São Paulo.

SERVIÇO

MARIAS

Dia: 15/05/2025 (quinta-feira) | Hora: 09h

Local: Centro Cultural do Sesi Cosmópolis | Av. Saudade, 1107 – Parque Res. Rosamelia – Cosmópolis/SP

Duração: 50 min | Indicação etária: Livre | Ingresso: gratuito

Sinopse

MARIAS é um conto que narra, por meio de uma serpente d’água mágica, um encontro inesperado entre Maria Flor – uma criança curiosa que sonha em ser escritora – e Vó Maria – a benzedeira do bairro que vive muito cansada e desacreditada em seu ofício. É através da oralidade, do canto e do aprendizado sobre medicinas da natureza, que nossas personagens constroem um laço sensível e de muita partilha intergeracional. Maria Flor aprende com o tempo e a sabedoria, personificado na figura da velha senhora, e Vó Maria aprende que a criatividade e a fantasia são os temperos ideais para o resgate da própria fé.

Ficha Técnica

Atriz: Ori-Okan | Músico percussionista: Pedro Anansi | Produção Executiva: Ori-Okan Cultura & Arte-educação | Direção Artística: Aiyrá Laura | Assistente de Produção: Ana Kathia Guerra | Técnico de som: João Cavera | Fotografia: Noah Souza | Assessoria de Imprensa: Karime Ribeiro