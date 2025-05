Polícia Civil de Pedreira prende autor de tentativa de homicídio em barbearia

Investigado foi capturado pelo SIG após ser monitorado por dias; crime ocorreu no último dia 15 de abril

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Pedreira prendeu, na tarde desta quarta-feira (30), um homem acusado de tentativa de homicídio, ocorrida no último dia 15 de abril. Na ocasião, o suspeito invadiu uma barbearia e efetuou diversos disparos com um revólver calibre .38 contra um dos presentes.

Desde o crime, os policiais civis vinham monitorando o investigado, que foi localizado por volta das 15h30, na Rua Antônio Pinheiro, no Bairro Jardim Marajoara. Durante a abordagem, os agentes realizaram buscas na residência do acusado, com o objetivo de encontrar provas e objetos relacionados ao atentado.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial da Delegacia de Polícia de Pedreira e, posteriormente, será transferido para a Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento (UDTE) de Itapira (SP), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte ANotícia