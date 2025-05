Ciclistas são atropelados na SP-340 em Campinas; vítima em estado grave é levada de helicóptero ao HC da Unicamp

Um grupo de ciclistas foi atropelado na manhã desta quinta-feira (1º) na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), conhecida como Campinas-Mogi, na altura de Campinas. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e precisou ser resgatada de helicóptero pela equipe Águia da Polícia Militar. Outras três pessoas também foram atingidas, mas tiveram apenas ferimentos leves.

O acidente ocorreu por volta das 8h no sentido Jaguariúna, pouco antes do pedágio. Segundo a concessionária Renovias, responsável pela administração da via, sete ciclistas pedalavam pelo acostamento no momento da colisão. Três deles saíram ilesos e não precisaram de atendimento médico.

Equipes de resgate e operação da concessionária foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas e orientar o tráfego no local. Em decorrência do acidente, a rodovia registrou cerca de 4 km de congestionamento.

Durante o atendimento, a vítima em estado mais grave foi levada de helicóptero ao Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC da Unicamp). As demais vítimas leves foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Jaguariúna, com exceção de uma que recusou atendimento médico após assinar termo de responsabilidade.

As faixas do sentido Jaguariúna, bem como o acostamento, precisaram ser interditadas temporariamente, mas foram liberadas cerca de 30 minutos após o acidente. Até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúde da vítima internada no HC.

