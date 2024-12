Cerimonialista de Jaguariú que interrompe serviços e busca reembolsar clientes

A cerimonialista de Jaguariúna que anunciou a suspensão de seus serviços em festas de formatura de escolas de Jaguariúna e Holambra, causando preocupação entre as famílias que haviam contratado seus serviços. O prejuízo estimado, gira em torno de R$ 800 mil.

Em mensagens enviadas aos pais dos alunos, a profissional afirmou que pretende reembolsar as famílias até o final de 2025. Para cumprir com essa promessa, a cerimonialista informou que está em busca de vender um imóvel de sua propriedade.

Segundo relato da profissional, os problemas financeiros começaram durante a pandemia, quando o setor de eventos foi severamente impactado. Após esse período, ela enfrentou desafios de saúde que agravaram ainda mais a sua situação econômica.

As famílias, enquanto aguardam o reembolso, estão reorganizando as celebrações de formatura, buscando outras opções para que os eventos possam ser realizados conforme o planejado. A situação levanta novamente a questão da vulnerabilidade do setor de eventos diante de crises econômicas e de saúde, além da importância de garantias contratuais para clientes e prestadores de serviços.

Fonte G1