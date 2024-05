César Menotti & Fabiano Encantam Jaguariúna com Show Memorável na Red Eventos

Na noite de 25 de maio, a Red Eventos em Jaguariúna foi o cenário de mais um show inesquecível da turnê “XX Anos Os Menotti’s”, protagonizada pela aclamada dupla sertaneja César Menotti & Fabiano. A casa de shows ficou lotada mais uma vez, evidenciando a capacidade do duo de atrair multidões com seu repertório diversificado e cativante.

A apresentação trouxe uma mistura harmoniosa entre os grandes sucessos do passado, as músicas atuais e o sertanejo raiz que consolidou a carreira dos irmãos mineiros. Os fãs foram brindados com uma performance que rememorou clássicos e apresentou o novo projeto da dupla, o “Menotti’s Pop”. Esse projeto inovador explora o melhor do rock nacional que marcou gerações, mostrando a versatilidade e a capacidade dos Menotti’s de se reinventarem sem perder a essência.

Para aqueles que estavam presentes, a noite foi um verdadeiro espetáculo de música e emoção, onde cada acorde e cada verso ressoavam nos corações dos apaixonados pela dupla. Para os fãs que não puderam comparecer, é possível conferir os melhores momentos desse show arrebatador e sentir um pouco da magia que tomou conta da Red Eventos.

O novo projeto “Menotti’s Pop” já está disponível em todas as plataformas de música, permitindo que os fãs desfrutem das novas interpretações da dupla e se deleitem com o talento de César Menotti & Fabiano em uma nova roupagem.

Foi uma noite para entrar na história, onde a energia contagiante e a musicalidade refinada dos Menotti’s proporcionaram uma experiência única e inesquecível. A turnê “XX Anos Os Menotti’s” continua a percorrer o Brasil, celebrando duas décadas de sucesso e paixão pela música sertaneja.

Veja os melhores momentos do show inesquecível AQUI