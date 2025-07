COMPETIÇÃO INTERNA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA MOVIMENTOU O AZULÃO

O Ginásio do Azulão foi palco no sábado, dia 5, da competição interna de Ginástica Artística – Santa Sofia 2025, sob a coordenação da professora Aline Vitorino.

Participaram atletas das categorias: Base, Iniciante, Intermediário e Avançado.

Confira os destaques da premiação:

Categoria Base / Solo Individual – Valentina Niciani Ribeiro (ouro), Yasmin Gabrielli dos Santos (prata) Ferreira e Rafaela Sylvie Lemes (bronze).

Salto Individual – Yasmin Gabrielli dos Santos Ferreira (ouro), Valentina Niciani Ribeiro (prata) e Maria Luisa Nascimento de Moura (bronze).

Classificação Geral – Valentina Niciani Ribeiro (ouro), Yasmin Gabrielli dos Santos Ferreira (prata), Rafaela Sylvie Lemes (bronze), 4º Maria Luisa Nascimento de Moura, 5º Marcela Marin, 6º Isabela Michelon, 7º Pietra dos Santos, 8º Maria Victoria de Souza Ribeiro, 9º Maria Luiza Bortoletto e 10º João Miguel Dias Medeiros.

Categoria Iniciante / Solo Individual – Maria Fernanda Donetti (ouro), Manuella Mota dos Santos (prata) e Ana Júlia Mariano Soares (bonze).

Salto Individual – Nalu Ferreira Cunha (ouro), Maria Flor de Oliveira Piva (prata) e Valentinna Maria Cordeiro (bronze).

Classificação Geral – Maria Fernanda Donetti Zóia (ouro), Maria Fernanda Volpato (prata), Valentina Maria Cordeiro (bronze,4º Maria Flor de Oliveira Piva, 5º Manuela Mota dos Santos,6º Ana Vitória Lobianco, 7º Lívia Giovanna Olive, 8º Ana Júlia Mariano, 9º Leslie Christie Penha e 10º Giovanna Scanavachi Benati.

Categoria Intermediário / Solo Individual – Ana Flávia Lanzoni (ouro), Ana Luísa do Nascimento (prata) e Beatriz Teles da Silva (bronze).

Salto Individual – Beatriz Teles da Silva,Ana Luísa do Nascimento (prata) e Raquel Godóy Silva (bronze).

Classificação Geral – Beatriz Teles da Silva (ouro), Ana Luísa do Nascimento (prata) e Ana Flávia Lanzoni (bronze), 4º Brenda Micaela, 5º Maria Fernanda Betiol, 6º Laura Rodrigues Beijar, 7º Raquel Godóy Silva, 8º Elloá Beatris Vasconcelos, 9º Sofhie Beltoldo e 10º Sophia Rodrigues.

Categoria Avançado / Solo Individual – Sofia Sindeli Mosca (ouro), Ana Cecília Aparecida da Silva (prata) e Ana Carolina da Silva Casarotto (bronze).

Salto Individual – Ana Cecília Aparecida da Silva (ouro), Sofia Sindeli Mosca (prata) e Ana Carolina da Silva Casarotto (bronze).

Classificação Geral – Sofia Sindeli Mosca (ouro), Ana Cecília Aparecida da Silva (prata), Ana Carolina da Silva Casarotto (bronze), 4º Isadora Maria Lima Brito, 5º Manuella D. Moraes Rodrigues,6º Ana Lívia Ramiro,7º Emily Fabrine Fernandes,8º Yan Pedro Soares,9º Luisa Rodrigues Bejar e 10º Helena Pereira de Freitas.