Cia Clownbaret – 15 anos

Dirigida por Gabi Winter, a companhia programou uma comemoração em grande estilo, circulando com seus espetáculos de repertório por cinco cidades do estado de São Paulo.

Neste ano a Cia Clownbaret, trupe paulistana de palhaçaria, completa seus 15 anos de trajetória e, para comemorar, programou a circulação de seus espetáculos de repertório em cinco cidades: Mogi das Cruzes, Poá, São Paulo, Monteiro Lobato e São Sebastião.

Na próxima sexta, às 20h, o SESI Mogi receberá o espetáculo El Grand Clownbaret”, um espetáculo que homenageia o universo circense com números divertidos e inusitados, acompanhados de uma banda composta por cinco musicistas. A cia traz para a cena uma releitura de números de seu repertório e traz algumas novidades.

Vale ressaltar que a entrada é gratuita.

Confira abaixo o Serviço:

“El Grand Clownbaret” – https://youtu.be/KppOuT4_aTU

Duração: 60 minutos / Classificação: 12 anos

Quando: 17/05/2024 às 20h

Onde: Rua Velmet 171 – Braz Cubas – Mogi das Cruzes

Sobre a Companhia Clownbaret

A Cia Clownbaret é uma Trupe paulistana criada em 2009, que desenvolve a sua pesquisa na linguagem da palhaçaria. Nasceu sendo um cabaré mensal e estruturou-se com um elenco fixo menos de um ano depois.

Hoje a companhia conta com 07 espetáculos em seu repertório, entre eles: “Máquina de Brasilidades”, “Catadora de Ilusões”, “Aula Show – A Transformação na Palhaça” e “Beiradinha do Mundo”. No decorrer destes anos a Cia Clownbaret percorreu vários festivais (Festival Mundial de Circo, Festival Internacional de Circo, Festival Paulista de Circo, Festivais de Mulheres Palhaças, Festival de Cenas Cômicas, Palhaçada Geral, Viradas Culturais, Satyrianas) e circuitos culturais Brasil afora.