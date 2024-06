Mercado de Flores da Ceasa disponibiliza variedade de artigos de decoração para festa junina

São itens temáticos como porta guardanapos, bandeirolas e sacolas de papel. Também há objetos decorativos como sanfona, milho coroa e guirlanda

No local, podem ser encontrados artigos para decoração e arranjos de flores naturais e artificiais

O Mercado de Flores, Plantas Ornamentais e Acessórios das Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa Campinas) disponibiliza uma variedade de artigos, enfeites e objetos juninos temáticos para quem deseja decorar o seu estabelecimento comercial ou a sua residência com preço de atacado. São itens temáticos como porta guardanapos, bowls, sousplats, bandeirolas e sacolas de papel. Também há objetos decorativos como sanfona, milho coroa, guirlanda e balão com valores a partir de R$ 11,60.

De acordo com a permissionária Elani Pereira Pinheiro, do Box Bazar Decor, este é o primeiro ano que ela investe nos itens temáticos para festa junina. “Estão com boa procura e atendendo as nossas expectativas”, afirma a comerciante.

Segundo ela, entre os produtos que mais caíram no gosto dos clientes estão os balões e as Bandeirolas.

Mercado de Flores

O Mercado de Flores conta com mais de 20 mil itens de flores cortadas e em vasos; plantas ornamentais, forrações, mudas diversas e frutíferas, além de outros 5 mil produtos de acessórios para decoração, eventos, paisagismo e acabamento de arranjos e cestas.

No local, podem ser encontrados também materiais como embalagens, artigos para decoração como cachepot e arranjos de flores naturais e artificiais.

Horário de Funcionamento:

Mercado Permanente de Flores, Plantas Ornamentais e Acessórios

Segundas-feiras, das 8h às 16h30, e quintas-feiras, das 10h às 16h30.

Terças, quartas, sextas-feiras e sábados, funciona das 8h às 13h.

O telefone do Mercado de Flores é o (19) 3746-1047.