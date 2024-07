MORADORES DA ZONA RURAL TÊM PRIMEIRA DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DO BIODIGESTOR

O projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal e Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) para substituição das fossas rudimentares por biodigestores continua avançando. A ação é uma das propostas do PMSR (Plano Municipal de Saneamento Rural) que está sendo elaborado no município e terá, nesta primeira fase, a substituição de 164 fossas custeada com recursos a fundo perdido obtidos junto ao Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos).

Nesta terça-feira (03) foi feito um “Dia de Campo” para demonstrar na prática o funcionamento do primeiro biodigestor instalado numa propriedade no bairro Pederneiras. O proprietário do sítio aceitou a proposta da Prefeitura e instalou o sistema de biodigestor associado a solução ecológica conhecida por Círculo de Bananeira. Reformou as instalações hidráulicas de sua casa, com assessoria técnica dos funcionários do Saae.

O “Dia de Campo”, organizado pelo engenheiro da Prefeitura, Valdir Biazotto e pela engenheira do Saae, Renata Furigo, serviu para mostrar aos vizinhos da propriedade como o sistema ficou depois de pronto. Renata e Valdir fizeram a apresentação do sistema que coleta e trata o esgoto doméstico de forma totalmente sustentável.

Na prática, o sistema biodigestor funciona como um tratamento biológico do esgoto sanitário gerado nas residências, evitando que os dejetos sejam jogados diretamente no solo, como ocorre com as fossas tradicionais e, consequentemente, contaminam o solo e lençol freático.

As bactérias presentes no próprio esgoto fazem a decomposição de 80% do material. A parte sólida é direcionada para uma caixa de lodo, podendo ser reaproveitada para compostagem. Já o líquido residual é direcionado ao círculo de bananeira. A planta consegue absorver e filtrar essa água, concluindo o processo de tratamento sem qualquer contaminação do solo e da fruta, que pode ser consumida sem risco algum.