Cine Renovias leva filmes gratuitos para Santo Antonio de Posse

Caminhão que se transforma em cinema estará no município amanhã (21) e sexta-feira (22)

A partir de amanhã, a Cepar Comunicação – com patrocínio da Renovias – levará mais cultura e entretenimento aos moradores de Santo Antonio de Posse por meio do projeto Cine Renovias – um cinema itinerante que oferece exibições gratuitas de filmes, com uma infraestrutura completa.

O projeto visitará 12 municípios no Estado de São Paulo e entre amanhã (21), e sexta-feira (22) Santo Antonio de Posse receberá o cinema gratuito. Os filmes serão exibidos em cinco sessões diárias, e todos os participantes terão direito a pipoca e refrigerante gratuitos.

Durante todo o dia, turmas de alunos das escolas públicas locais poderão conferir os filmes em sessões agendadas, de acordo com a demanda escolar e às 18h30, a população contará com uma sessão exclusiva aberta para toda a família. Como as vagas são limitadas, os interessados devem comparecer antecipadamente ao local, no dia do evento, para retirar os ingressos.

O Cine Renovias é um projeto aprovado pela Ministério da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Renovias.

A estrutura do cinema móvel

Estruturado em um caminhão, o cinema móvel visa ampliar o acesso aos equipamentos culturais. Ao chegar no local de destino, as laterais do caminhão se expandem, transformando-o em uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização e poltronas para acomodar até 91 pessoas por sessão, além de pipoqueira, dispenser para refrigerante e banheiros.

Os filmes

Os filmes a serem exibidos prometem diversão e entretenimento para a garotada da região. Elementos, Trolls 3 – Juntos Novamente e Mundo Estranho serão algumas das opções que serão exibidas nas sessões agendadas para os alunos. Nas sessões abertas serão exibidos os filmes: A Pequena Sereia, no primeiro dia; e Raya e o Último Dragão, no segundo dia do projeto.

Em todas as nossas sessões, os participantes serão recebidos com pipoca e refrigerante. Além disso, como parte do nosso compromisso com a inclusão de todos os públicos, oferecemos filmes com acessibilidade, adaptados com legendagem descritiva e janela de LIBRAS mediante solicitação prévia.

Confira a programação:

Santo Antônio de Posse/SP

21 e 22 de março de 2024

Local: Ao Lado da Praça Matriz

Endereço: Avenida da Saudade, 23