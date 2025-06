CIW 2025 espera público recorde e amplia atrações para startups, universitários e empreendedores

Com expectativa de reunir 18 mil participantes, evento reforça Campinas como polo nacional de inovação e projeta R$ 60 milhões em negócios gerados

O Campinas Innovation Week (CIW) chega à sua segunda edição com a promessa de superar todas as expectativas. De 9 a 13 de junho, o Pátio Ferroviário de Campinas será o palco de um dos maiores eventos de inovação do país, reunindo cerca de 18 mil pessoas, quase 200 palestrantes e dezenas de instituições de referência em ciência, tecnologia, empreendedorismo e varejo.

A expectativa é de R$ 60 milhões em negócios gerados, superando os R$ 52 milhões movimentados na edição de 2024. O evento também deve gerar 900 empregos temporários, sendo 400 durante a montagem e 500 ao longo da realização.

Com trilhas temáticas voltadas a Startups, Inovação Aberta, Novas Tecnologias, Varejo e Universidades, o CIW 2025 oferece mais de 70 horas de conteúdo gratuito, experiências imersivas, espaços de networking e exposição de soluções tecnológicas.

“Todo mundo tem a oportunidade de vir. Aquele que já tem um negócio, aquele que está começando, ou mesmo quem só quer ampliar seu conhecimento. Teremos palcos abertos ao público, com conteúdo de alto nível para todos os perfis”, destacou Adriana Flosi, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas e atual vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), durante coletiva de imprensa realizada no dia 5 de junho, com a presença do prefeito Dário Saadi e demais autoridades.

Programação robusta e gratuita

A estrutura do CIW conta com quatro grandes palcos temáticos – Blue Stage, Orange Stage, Green Stage e Purple Stage – além do espaço Elas Conectam, que promove o protagonismo feminino em negócios e inovação.

A curadoria de conteúdo contempla desde debates sobre inteligência artificial e futuro do trabalho até painéis sobre ecossistemas de inovação, políticas públicas, sustentabilidade, varejo digital e desafios das deep techs.

A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia pelo site oficial: https://campinasinnovationweek.com.br

Presença de grandes nomes e instituições

Com realização da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o CIW 2025 conta com a execução da ACIC e apoio de um ecossistema robusto.

Estão confirmadas participações de instituições como Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, além de players do cenário nacional como:

● Claro, Bosch, Microsoft, Nvidia, Meta, Canva, Sebrae e Gartner

● 100 Open Startups, Fundação Fórum Campinas, Venture Hub e CMCTI

● Unicamp, PUC-Campinas, CPQD, CNPEM, Instituto Eldorado, Ital, CTI Renato Archer, SiDi, Techoá, Fundepag, Venturus e Instituto Von Braun

Serviço

Campinas Innovation Week 2025

Data: de 9 a 13 de junho

Horário: das 9h às 18h

Local: Prédio do Relógio – Rua Dr. Sales de Oliveira, 1380, Vila Industrial, Campinas/SP

Estacionamento gratuito no local (vagas limitadas)

Inscrições e programação completa: https://campinasinnovationweek.com.br