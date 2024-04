Circuito Sesc chega à Artur Nogueira com música, cinema e outras atividades gratuitas

Evento acontecerá neste domingo (28), na Lagoa dos Pássaros; iniciativa integra programação de aniversário do município

O Circuito Sesc de Artes chega à Artur Nogueira no dia 28 de abril e oferece atividades culturais diversas, de forma totalmente gratuita. O evento, sediado na Lagoa dos Pássaros, integra a programação do aniversário de 75 anos do município.

De acordo com a organização, são 12 roteiros diferentes de conteúdo livre para todos os públicos. A partir das 14h, o público pode aproveitar atividades simultâneas com dança, música, artes visuais, teatro, circo, literatura, cinema e oficinas de criatividade.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura & Turismo.

ATRAÇÕES SIMULTÂNEAS

14h às 17h – A Linha (cinema de realidade virtual )

A Linha é um curta-metragem em realidade virtual brasileiro, lançado em 2019 e dirigido por Ricardo Laganaro. Foi premiado com um Leão no Festival Internacional de Cinema de Veneza e um Primetime Emmy cujos personagens receberam as vozes de Rodrigo Santoro e Simone Kliass.

14h às 17h – Bestiarius Insectus e o extraordinário mundo dos insetos imaginativos (oficina artes visuais) – Dolls Imaginarium

A partir da observação e imaginação, as crianças poderão criar sua própria coleção de insetos utilizando diversos materiais. Minúsculos, voadores ou rastejantes. Não importa, o que importa é se aventurar neste mundo criativo da entomologia artística, com Andréia Kusaba.

14h às 17h – Construindo memórias (mediação de leitura) – Cia No Caminho do Sol

Mediação de leitura com Manoel Francisco Filho – pedagogo, escritor e contador de histórias; e Daniela Andrade Lopes Sena Francisco, pedagoga e contadora de histórias.

14h às 17h – DJ Barata

Lucas Barata é natural de Salvador, Bahia. Um DJ que acredita na estética como política e que pensa a música como veículo de reconstrução social. Passeia com tranquilidade pela história da Música Brasileira dos anos 50, 60, 70 e 80, a partir de onde atinge conexões com a Música Brasileira de hoje e com a música do mundo.

14h30 às 15h30 – Histórias de Gaveta (intervenção literária) – Cia. Teatro Incomum

A Intervenção convida o público a sair por um momento das telas do celular, respirar e abrir gavetas mágicas, cheia de histórias e que vão nos transportar para um mundo de possibilidades e brincadeiras.

Direção Artística e Concepção: Yuri de Francco; Elenco: Yuri de Francco e Caio Merseguel;

Figurinos: Yuri de Francco;

Pintura Cênica e Adereços: Julio Souza; Realização: Cia. Teatro InComum.

16h às 16h50 – Num Corre (dança) – Núcleo Iêê

A partir do encontro de ex-integrantes do Projeto Núcleo Luz das Fábricas de Cultura, o Núcleo Iêê se formou em 2015 por capoeiristas da zona leste de São Paulo. Colocando as vivências periféricas em foco, o grupo investiga a capoeira, a música e a poesia marginal.

17h às 18h – Varieté Ninguna Costilla (circo) – Cia NC

Apresentado por uma mestre de cerimônias, este espetáculo de variedades circenses se destaca pela excepcionalidade de suas performances. Protagonizadas por mulheres e gêneros dissidentes que revezam números de malabares, bambolê, acrobacias e palhaçaria, “Ninguna Costilla” desconstrói os estereótipos das apresentações, enquanto reivindica a diversidade nos palcos. Um clássico circense completamente contemporâneo.

Elenco: Adriana Techera, Vicpster, Ela – Camila Cake, Paolla Ollitsak, Rubia Neiva, Carol Rigoleto, Painé Santamaria e Puri Jaguarete. Direçao Artística: Painé Santamaria e Adriana Techera.

75 ANOS: CONFIRA OS PRÓXIMOS EVENTOS

26/04 – Sexta-feira

Artur Nogueira Street Fest: Baile do Manzano

Horário: A partir das 20h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Artur Nogueira Street Fest: Festival de grafite, shows musicais, apresentação de dança, batalha de rima e Banda Confisco (cover do Charlie Brown Jr)

Horário: A partir das 10h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

28/04 – Domingo

Artur Nogueira Street Fest: Campeonato de Skate

Horário: 9h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

Artur Nogueira Street Fest: Shows Musicais

Horário: A partir das 17h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Miss Artur Nogueira 2024

Horário: 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

28/04 – Domingo

Sons da Praça

Horário: A partir das 14h

Local: Centro Cultural Tom Jobim

28/04 – Domingo

Circuito Sesc de Artes

Horário: A partir das 14h

Local: Lagoa dos Pássaros

01/05 – Quarta-feira

19° Campeonato de Pesca Vardo Correa

Horário: A partir das 12h30

Local: Lagoa dos Pássaros