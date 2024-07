Clóvis de Barros Filho questiona os valores da existência humana

Em “Projeto de Vida”, professor e palestrante aplica conceitos da filosofia ao refletir sobre valores, desejos, prazeres e dores

Longe de ser uma obra com soluções prontas a serem aplicadas no cotidiano para ser feliz, enriquecer ou conquistar o sucesso, Projeto de Vida é um convite para pensar melhor a própria existência e tomar decisões mais auspiciosas. Neste livro-aula publicado pela Citadel Grupo Editorial, Clóvis de Barros Filho desmistifica conceitos da filosofia de forma simples e direta, e instiga o leitor a encontrar os caminhos que valem a pena serem vividos.

Dentre os temas abordados está a tomada de decisão. Clóvis reforça que a cada escolha feita por um indivíduo, inúmeras outras possibilidades de futuro são descartadas. No entanto, isso não deve ser visto de uma perspectiva negativa, e sim, como aprendizado. Para ele, é isso é que define uma vida bem vivida.

Sócrates tinha certeza de que quanto mais você tiver consciência

de que está fazendo escolhas, tomando decisões e pensando para viver, mais chances terá de viver melhor.

Começará a se dar conta de que muito da vida depende de você.

E de que quanto menos errar nas suas escolhas, melhor será a sua vida.

(Projeto de Vida, pg. 22)

E, se são as decisões de hoje que determinam como será o futuro, o filósofo destaca a importância de estar no presente com corpo e mente em sintonia. Apreciar as sensações, por mais corriqueiras que sejam, como abrir a janela para ver a luz do dia, é essencial para uma existência plena. O escritor argumenta que essa presença consciente permite que cada momento seja valorizado e vivido de maneira intensa e única, o que contribui para o bem-estar e a realização pessoal.

Ao trazer temas como o valor do caminho, o prazer, a solidão, a resiliência, a influência do coletivo e o desejo pela eternidade, sempre amparado nos saberes filosóficos, Clóvis de Barros Filhos entrega não um “manual para ter uma boa vida”. A resposta está sempre dentro de cada um e nas escolhas feitas e não feitas.

FICHA TÉCNICA

Título: Projeto de Vida

Subtítulo: Caminhos para uma vida que valha a pena

Autor: Clóvis de Barros Filho

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: 978-6550472689

Dimensões: 13.5 x 1.3 x 21 cm

Páginas: 272

Preço: R$ 59,90

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: Clóvis de Barros Filho é doutor e livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É autor de vários livros sobre ética, felicidade, autoconhecimento e valores. Palestrante que cativa as mais diversas plateias, recorre a exemplos do cotidiano e histórias divertidas, para ensinar conteúdos densos de maneira leve e fascinante.

Sobre a editora: Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.

