Guaçuano conquista medalha de bronze no Rio Open de Taekwondo 2025

O guaçuano Andrew Dercy da Silva, 14 anos, conquistou a medalha de bronze pela categoria juvenil masculino (faixa preta-45) no Rio Open de Taekwondo 2025 e colocou Mogi Guaçu no pódio da competição internacional. O evento aconteceu na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro (RJ), entre os dias 28 de maio e 1º de junho.

Além da medalha, o guaçuano ganhou 9,5 pontos no ranking internacional da modalidade e uma bolsa atleta no valor de R$ 2.051 por 12 meses a partir de 2026. A competição teve a presença de 1.153 atletas, que representaram 47 países nas categorias kyorugui (cadete, juvenil e adultos), parataekwondo e pomsae.

O Rio Open de Taekwondo 2025 é um evento G2 no circuito internacional da modalidade, ficando atrás apenas das etapas do Grand Prix, competições continentais, Campeonato Mundial e dos Jogos Olímpicos. O torneio reuniu taekwondistas de diversos países e contou pontos para o ranking mundial, o ranking olímpico e o ranking da Patu (Pan American Taekwondo Union).

As próximas competições de Andrew Dercy da Silva serão os Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp) entre os dias 14 e 15 de junho e, depois, o Campeonato Brasileiro de Taekwondo de 10 a 14 de setembro.