Liderança feminina e cultura organizacional pautam painel no CIW 2025

Foto: No painel sobre Liderança Disruptiva, Adriana Flosi compartilha sua experiência à frente de grandes instituições e do poder público para mostrar como cidades, empresas e lideranças podem transformar o futuro

A cultura organizacional como motor da inovação será tema de destaque na programação do Campinas Innovation Week (CIW) 2025, no dia 12 de junho, terceiro dia de evento.

Em painel que reunirá lideranças do setor público e privado especialistas discutirão o papel do propósito empresarial na transformação dos ambientes de trabalho. Participam da mesa, com início às 11h20: Adriana Flosi, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas; Carolina Cavenaghi, especialista em ESG e gestão de pessoas; e Renata Mello, executiva com atuação em inovação corporativa.

Também estão confirmados neste debate: Leonardo Guimaraes, sócio e CEO da AG Antecipa e Marcos Barpp: Diretor Regional de Operações da CLARO

Para Adriana Flosi, que também está à frente da curadoria do evento e é a atual vice-presidente da ACIC Campinas, a iniciativa “reforça a importância de uma liderança conectada com valores, diversidade e inovação como estratégias para o desenvolvimento sustentável.”

O debate, vale lembrar, integra a programação do CIW voltada a temas de governança, cultura empresarial e inclusão e será antecedido pela palestra Liderando em um Ambiente de Alta Performance, com o mentor e treinador de negócios Conrado Adolfo.

Considerado um dos maiores especialistas em Marketing Digital e vendas do país, Adolfo é criador dos métodos 8Ps, 9 Públicos e Sistema MCC – metodologias que são a base de um ecossistema completo de treinamentos e consultoria para empresários e profissionais liberais, com mais de 67.000 negócios impactados.

Cultura Forte

Ainda na programação deste módulo, das 12h às 12h40, o público poderá conferir a palestra: “Cultura Forte Empresa Forte” com: Adriano Lima, Founder e Ceo da AL+ People & Performance Solution.

Ele é coach executivo formado pela Universidade de Columbia nos EUA. Sócio de startups e atualmente Embaixador e Advisor da Ifood Benefícios e TotalPass. Também é colunista da Revista Exame e autor do livro “Você em Ação”.

Sobre o CIW 2025

O Campinas Innovation Week vai acontecer entre os dias 9 e 13 de junho, no Prédio do Relógio, no Pátio Ferroviário. A entrada é de graça. O evento tem a realização da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e execução da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC).

Garanta sua vaga e acompanhe todas as novidades no site oficial: www.campinasinnovationweek.com.br