POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO MINUTOS APÓS TENTATIVA DE ASSALTO EM MOGI MIRIM

Homem foi encontrado com lacres usados no crime e confessou participação em roubo que terminou com vítima baleada

Na noite de domingo (11), por volta das 21h50, a Polícia Militar de Mogi Mirim foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no Jardim Itapema. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a moradora A., de 39 anos, em desespero, relatando que dois criminosos haviam tentado roubar o carro da família e que seu esposo, L, de 40 anos, havia sido baleado durante a ação.

A vítima foi encontrada caída na garagem da residência, com duas perfurações provocadas por disparos — uma no tórax e outra no braço — além de apresentar ferimentos na cabeça. O homem foi socorrido pelo SAMU, passou por cirurgia e permanece internado sob cuidados médicos.

A partir das características dos suspeitos repassadas pela esposa da vítima, a PM iniciou imediatamente um patrulhamento pela região. Poucos minutos depois, nas proximidades do túnel “Mário Covas”, os policiais avistaram um homem mancando e com as mesmas características descritas.

Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito dois lacres plásticos, semelhantes aos localizados na cena do crime e comumente usados para imobilizar vítimas em assaltos. Ao ser questionado, o homem — identificado como M., de 26 anos — confessou ter participado da tentativa de roubo à residência. O segundo envolvido conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária. O criminoso foi preso em flagrante e os objetos encontrados foram apreendidos pela autoridade policial.