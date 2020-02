COLAÇÃO DE GRAU DA “FRANCO MONTORO” LOTA TEATRO E EMOCIONA

Os concluintes de 2019 dos cursos de graduação da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” colaram grau em emocionante cerimônia realizada na noite de sábado, dia 8.

Familiares e amigos lotaram as dependências para o público do Teatro Tupec, no Centro Cultural.

Agora profissionais graduados, 103 então formandos concluíram os cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Psicologia, Nutrição, Enfermagem, Administração e Ciências da Computação.

O diretor administrativo Márcio Antonio Ferreira fez a abertura oficial e a concessão de grau a cada um coube à diretora acadêmica Renata Mauri. Ambos enalteceram o esforço de todos os novos graduados pela conquista do tão sonhado diploma universitário.

O prefeito Walter Caveanha e o vice-prefeito Daniel Rossi participaram da solenidade. Caveanha apresentou um relato da história da “Franco Montoro” desde a fundação da instituição, em 1999, na sua terceira gestão como prefeito de Mogi Guaçu, até a conquista do curso de Medicina, consolidada em 2019 para início em 2020.

Quatro docentes de cada um dos sete cursos foram convidados pelos estudantes como paraninfos, patronos e homenageados.

ADMINISTRAÇÃO

Paraninfa: Ana Beatriz Abbud de Faria

Patronesse: Marisa Jussara Camargo Yoki

Homenageado: Hélio Oliva Amaral Santade

Homenageada: Miriam Pavani

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Paraninfa: Patrícia Aparecida Zilbordi Aceti

Patrono: Robson Leandro Carvalho Canato

Homenageado: Ivan Soares

Homenageado: Renato Labbate

ENGENHARIA AMBIENTAL

Paraninfo: Ricardo da Silva Manca

Patrono: Paulo Vomero

Homenageada: Miriam Pavani

Homenageado: Romildo Aparecido Soares Júnior

ENGENHARIA QUÍMICA

Paraninfo: Paulo Macedo Caetano da Silva

Patrono: Francisco de Assis Bertini de Moraes

Homenageado: Carlos Caetano de Almeida

Homenageado: Leonardo Ramos Anacleto

ENFERMAGEM

Paraninfa: Giovana Pimentel Gurgueira

Patronesse: Gisele Biondo

Homenageado: Sandra Biazoto

Homenageado: Edcarlo Ferreira

NUTRIÇÃO

Paraninfa: Daniela Soares de Oliveira

Patronesse: Tais Mayra Santos

Homenageado: Eduardo Marin Morales

Homenageada: Ana Carolina Medeiros

PSICOLOGIA

Paraninfo: Cléber José Aló de Moraes

Patronesse: Alexandra Fernandes Azevedo

Homenageado: Anderson Martelli

Homenageada: Ana Paula Cachola