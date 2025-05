Com 11 medalhas, judô itapirense fica entre as dez melhores equipes no Torneio da Inbrade

A equipe de judô da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira conquistou um resultado expressivo no último sábado (25), durante o 1º Torneio da Associação Inbrade, realizado em Campinas. Reunindo 49 academias da região, a competição terminou com Itapira alcançando 11 medalhas — sendo seis de ouro, uma de prata e quatro de bronze — e garantindo o nono lugar geral por equipes.

O técnico Alexandre de Carvalho ressaltou o desempenho técnico dos atletas e a evolução apresentada nas lutas. “É motivo de muita alegria ver essa evolução. Estamos colhendo os frutos de um trabalho sério e comprometido”, afirmou. A colocação entre as dez melhores equipes, segundo ele, é motivo de orgulho, principalmente diante do número reduzido de atletas levados à competição.

RESULTADOS

Os resultados individuais confirmam o bom momento da equipe. Na categoria sub11 leve, Sophia Gabrielly de Souza Xavier garantiu o primeiro lugar no pódio, assim como Ana Livia Olavio Silaro, no sub11 meio médio, e Heloa Vitória Silaro de Camargo, no sub11 médio. Também conquistaram o ouro Laura Rogatto Massari (sub13 pesado), Pietra dos Santos Rodrigues (sub15 super pesado) e Pedro Vicente Perobelli (sub9 médio).

A medalha de prata veio com Davi Gentil Morais Lima, na categoria sub9 super ligeiro, enquanto os bronzes ficaram com Yarmin Vieira Gattei (sub9 ligeiro), Sophia Heloisa Dae Souza (sub11 médio), Kauai Bernardo G. Barreiro (sub11 extra pesado) e José Jozias dos Santos Silva (sub18 pesado).

Além dos medalhistas, outros atletas também representaram Itapira com garra e dedicação: Analu Pereira de Freitas (sub15 meio pesado), Anthony Rodrigues de Souza (sub9 leve), Henry Miguel Rodrigues Vilela (sub11 super ligeiro), Arthur Vieira Gattei (sub11 meio leve), Davi Lucca Topa Paredello (sub11 meio pesado), Matheus de Jesus Toledo (sub18 meio leve) e Matheus Muller Moreira dos Santos (sub18 leve).

A participação da equipe foi viabilizada graças ao apoio da Prefeitura Municipal de Itapira, por meio da Secretaria de Esportes, que vem investindo na estrutura e nas oportunidades para os atletas locais. E o calendário segue agitado: o próximo desafio do judô itapirense será em dose dupla, com o Open Ajinomoto Aspirante e o tradicional Torneio do Sport Club Corinthians Paulista, nos dias 31 de maio e 1º de junho. Ambos os eventos são importantes etapas da temporada, com o Open valendo vaga para o Campeonato Paulista.