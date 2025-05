Stone Beer Festival reúne rock, cerveja e food truck em cenário deslumbrante de Socorro

Turismo e cerveja artesanal a união perfeita para um final de semana na Capital do Turismo de Aventura

Para os amantes de cerveja artesanal acontece neste sábado, dia 17 de maio, no Parque Pedra Bela Vista o Stone Beer Festival, um festival que reúne boa música, cerveja e comidinhas gourmets com direito a um dos mais belos pôr do sol da cidade de Socorro (SP), do alto da montanha.

Na programação, a partir das 14h apresentação das bandas de rock; Rocksauro, 4Chooglerars (Credencie cover) e Innome e nos intervalos som na caixa com Djs, que irão animar o festival até às 23 horas.

Para aproveitar o final de semana na cidade e para quem está indo para o festival e gosta de uma boa cerveja, vale a visita na Quinta do Malte, cervejaria artesanal e na Loja Premium da Ecobier. Ambas as cervejarias produzem cervejas de altíssima qualidade e diferenciadas e são produzidas em Socorro.

No Festival poderão ser degustadas cervejas artesanais da Quinta do Malte (Socorro-SP), Bragantina (Bragança Paulista -SP), Deserta (Campinas-SP) e Klaro (Ribeirão Preto-SP).

Portal do Circuito das Águas Paulista, Socorro, também conhecida como a Capital do Turismo de Aventura oferta diversas atividades com vivências na natureza desde caminhadas por trilhas e cachoeiras a tirolesa que ultrapassa limites de dois estados (SP e MG).

Dicas onde se hospedar:

Pousada Encantos de Socorro

Pousada Gruta do Anjo

Pousada Igarapé

Pousada Mirante dos Adelphos

Pousada Pompeia

Pousada Recanto do Amanhecer

Pousada Sons do Silêncio

Pousada Vale das Orquídeas

Villa Ayê Pousada Botique Petfriendly

Hotel Fazenda Campo dos Sonhos

Hotel Colinas dos Sonhos

Hotel Fazenda Parque dos Sonhos

Hotel Recanto da Cachoeira

Grinberg’s Hotel

Hotel Fazenda Village Montana

Hotel Floresta do Lago

Além das pousadas e hotéis, Socorro oferece boa infraestrutura de campings; Camping Boaretto – Vale das Pedras, Camping Valle das Águas.