Com boa adesão, Esporte encerra inscrição para aulas de ginástica rítmica em Mogi Guaçu

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) encerrou as inscrições para aulas de ginástica rítmica em decorrência da alta procura. Ao todo, a pasta recebeu 170 inscrições para a prática da modalidade, que tem como público-alvo meninas com idade entre 6 e 18 anos.

O secretário-ajunto de Esporte e Lazer (SEL), Paulo César Moreira, explicou que é preciso organizar as aulas com o máximo de 15 meninas por turma. “Agora, iremos fazer uma triagem e tão logo essa parte esteja resolvida, nós começaremos a entrar em contato com as meninas que foram selecionadas para praticar a modalidade”, comentou.

Inicialmente, as aulas serão ministradas de terça e quinta-feira no Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Centro. O horário das aulas para meninas de 6 a 10 anos será das 9h às 10h e das 14h às 15h. Já para as meninas com idade entre 11 e 18 anos aulas serão das 10h às 11h e das 15h às 16h.

“No entanto, devido à alta demanda, nós já estamos analisando a possiblidade de estender o horário das aulas até às 19h, porque, assim, seria possível atender todas as meninas interessadas em praticar a ginástica rítmica. É importante destacar que não está nada definido ainda sobre o assunto”, finalizou.