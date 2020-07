Com formato online ao vivo, aulas no CNA Jaguariúna podem ser feitas a distância

A suspensão de aulas para a rede pública e privada se tornou uma realidade dura para alunos e pais em geral, a partir das ações de combate ao coronavírus, decretadas pelo Governo Estadual e pelos municípios, já na segunda quinzena de março. Muitos alunos ficaram sem o suporte de suas aulas, inclusive nas chamadas ‘escolas técnicas’, aquelas ligadas ao ensino de idiomas, computação, entre outros.

Contudo, para os alunos do CNA Jaguariúna (www.cna.com.br/jaguariuna) neste processo tem sido diferente. Cerca de duas semanas após a suspensão das aulas, o CNA lançou a ‘CNA LIVE CLASS’ (https://www.facebook.com/100000442538503/posts/3444074258950625/?flite=scwspnss&extid=Rs1AYQSR09aXTpff)que são aulas ao vivo, nos mesmos dias e horários antes previstos para as aulas presenciais, através da plataforma ‘Zoom’.

E o que antes era uma ‘contingência’, agora é um novo produto à disposição dos alunos que querem aprender inglês ou espanhol. Ou seja, o CNA Jaguariúna passa a oferecer as aulas no tradicional sistema presencial e também a alternativa da CNA LIVE CLASS, online, também com dia e hora marcados, do princípio ao fim do curso.

“Ressaltamos que a metodologia CNA continuará sendo exatamente a mesma então adotada, com adaptações em função do novo formato e com a utilização dos mesmos materiais didáticos”, explica Fernando Azevedo, diretor do CNA Jaguariúna.

Fernando aponta que o sucesso da CNA LIVE CLASS tem sido tão grande, que muitos alunos se mostraram mais ‘encaixados’ a este formato e pediram para continuar desta maneira, mesmo quando as aulas presenciais puderem voltar. Daí a ideia de oficializar a ‘CNA LIVE CLASS’ como um produto.

A diretora do CNA JAGUARIÚNA, Silvia Azevedo, ressalta também que este formato permite à escola aumentar seu perímetro de atuação para outras cidades da região, onde não existem unidades CNA. “Já temos uma turma montada para iniciar em agosto, com alunos de Serra Negra. Podemos agregar também alunos de praças como Pedreira, Amparo, Holambra, Santo Antônio de Posse, pois somos a única escola CNA estabelecida na região do Circuito das Águas”.

E os alunos do formato CNA LIVE CLASS desfrutam dos mesmos benefícios e tecnologia que os alunos presenciais, dentro da plataforma de ensino do CNA. “No Portal do Aluno é possível realizar atividades e exercícios (Web Lessons), além da resolução de dúvidas e prática de conversação com os professores online; além dos benefícios exclusivos do Clube de Vantagens CNA”, acrescenta Silvia Azevedo.

O CNA Jaguariúna está na cidade há quase 11 anos e é uma das mais premiadas escolas da rede CNA, tendo sido escolhida pelo franqueador, CNA Nacional, como a melhor escola da rede no interior do estado de São Paulo, em outubro de 2019.

“Além do método CNA, consagrado há muitas décadas, prezamos por um serviço de alta qualidade aos nossos alunos, desde o atendimento de secretaria até o trabalho de ensino de nossos professores, que são criteriosamente selecionados. Acho que reside aí a base de nosso sucesso, que agora, com a CNA LIVE CLASS, pode se estender a alunos que estão em outras cidades da região ou que simplesmente preferem esta abordagem de ensino”, comenta Fernando.

SERVIÇO

CNA Jaguariúna

Rua Amapá, 23, Galeria Ramos – Jaguariúna/SP

Telefone: (19) 3837 1322

E-mail: jaguariúna@cna.com.br

www.cna.com.br/jaguariuna

Confira o vídeo: https://www.facebook.com/100000442538503/posts/3444074258950625/?flite=scwspnss&extid=Rs1AYQSR09aXTpff