Com grandes nomes da música brasileira, festival de Inverno de Amparo bate recorde e atrai mais de meio milhão de pessoas

O 22º Festival de Inverno de Amparo (SP) consolidou sua posição como o maior evento cultural da categoria no interior paulista ao receber mais de 500 mil pessoas durante seus 17 dias de realização. O festival organizado pela Prefeitura da Estância de Amparo atraiu turistas de diversas cidades e regiões de São Paulo e Minas Gerais.

O evento terminou no último domingo, 23, com a participação da dupla César Menotti e Fabiano e uma comemorativa queima de fogos. Em três semanas, o festival recebeu mais de 100 artistas de renome nacional e local, ofereceu uma programação diversificada que incluiu dezenas de bandas de diversos estilos musicais, apresentações de teatro, dança e atrações itinerantes.

Passaram pelos quatro palcos grandes artistas, como a banda Biquini Cavadão, Ana Carolina, Nando Reis, Sambô, Família Lima, Milton Guedes, Bruno e Barreto, Sâmi Rico e a Orquestra Rock. A música de qualidade, alegria e animação proporcionaram momentos inesquecíveis para milhares de pessoas de todas as idades.

O Secretário de Cultura e Turismo de Amparo, Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, destacou o sucesso do evento: “O balanço foi muito positivo. Tivemos um público gigantesco, um exemplo foi neste último final de semana, em que o público rotativo durante o dia e noite chegou a 200 mil pessoas. Isso é um marco para a cultura e turismo de Amparo”, completou.

Para o Prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, o sucesso do Festival de Inverno é de suma importância para a cidade: “Estou extremamente feliz e orgulhoso com o público alcançado neste ano. O evento não só promove a cultura e a música, mas também beneficia diversos setores comerciais gerando empregos temporários para a população. Agradeço a todos que contribuíram para o sucesso desta edição, e tenho certeza que em 2024 será ainda mais grandioso, fortalecendo o nome de Amparo como referência cultural no Estado de São Paulo”, disse.

A Prefeitura agradece a todos que participaram e contribuíram para o sucesso desta edição do Festival de Inverno de Amparo, seja na organização, na segurança, na limpeza ou em cima do palco. A expectativa para o próximo ano é ainda maior, e o evento já está marcado para acontecer de 5 a 28 de julho de 2024.