Onda de frio atinge Região de Campinas com mínimas abaixo dos 10°C

Frente fria avança sobre o estado de São Paulo e derruba temperaturas a partir desta quinta-feira (29)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (27) um alerta de perigo para queda acentuada de temperatura no Centro-Sul do Brasil, incluindo o estado de São Paulo e a Região de Campinas. A primeira onda de frio de 2025 deve atingir 12 estados brasileiros e avançar até a Amazônia, trazendo temperaturas abaixo dos 10°C em diversas localidades.

De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), da Unicamp, a frente fria chega à Região de Campinas na noite desta quarta-feira (28), acompanhada de chuva e ventos moderados. Embora os volumes de chuva não sejam altos, está prevista precipitação generalizada na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

As temperaturas começam a cair ainda na noite de quarta. A partir de quinta-feira (29), a máxima prevista é de até 20°C, com mínimas noturnas próximas aos 10°C. Na sexta-feira (30), o frio se intensifica: a mínima pode chegar a 8°C, marcando o auge da frente fria na região.

O sistema começa a se afastar no domingo (1º), quando as mínimas sobem para cerca de 13°C e as máximas retornam a patamares mais amenos, em torno dos 25°C.

Segundo a Climatempo, a massa de ar frio que atinge o interior paulista possui características continentais, ou seja, de origem polar, avançando pelo interior da América do Sul e não pela costa atlântica. Esse fator potencializa a queda de temperatura, principalmente em áreas afastadas do litoral.

Até o momento, a menor temperatura registrada em 2025 na RMC havia sido em 30 de abril, com 14,9°C às 5h40, conforme dados da estação do Cepagri.

A Defesa Civil de Campinas reforça orientações para cuidados com crianças, idosos e pessoas em situação de rua durante os dias mais frios, além de atenção redobrada com o uso de aquecedores e cobertores elétricos.

Fonte: Inmet, Cepagri/Unicamp, Climatempo