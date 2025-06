Homem é baleado na cabeça em Engenheiro Coelho enquanto trabalhava

Foto Arquivo

Vítima de 29 anos está fora de perigo e Polícia Civil investiga tentativa de homicídio

Na madrugada desta sexta-feira (30), um homem de 29 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça enquanto trabalhava em um sítio em Engenheiro Coelho. Apesar do ferimento grave, ele está fora de risco e segue recebendo atendimento médico.

Segundo relatos, a vítima trabalhava como apanhador de mandioca no momento do ataque, por volta das 4h30. Ele relatou ter escutado disparos antes de cair no chão. Um amigo que estava com ele gritou por socorro, o que teria feito os atiradores fugirem.

A Polícia Civil foi acionada e encontrou cápsulas de munição espalhadas pela propriedade rural. Testemunhas afirmaram ter ouvido os tiros e deram informações que podem ajudar a identificar os responsáveis.

O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio, e a Polícia Civil trabalha para localizar os suspeitos.