Com os primeiros atletas masculino e feminino do ranking mundial confirmados, região de Campinas recebe torneio internacional de Beach Tennis

ITF World Tour Valinhos BT400 será realizado de 2 a 5 de junho, no CT Lucas Sousa, o maior complexo esportivo da modalidade no mundo

Campinas, 09 de maio de 2022 – Com atletas de ponta do Brasil, Itália, Rússia, França, Espanha Venezuela, Alemanha, Argentina, Portugal, Japão, Letônia, Aruba e Estados Unidos já confirmados, o maior complexo de Beach Tennis do mundo, o CT Lucas Sousa, em Valinhos, recebe entre os dias 2 e 5 de junho o torneio internacional ITF World Tour Valinhos BT400. Além de garantir 400 pontos aos vencedores – uma das maiores pontuações dentro do Beach Tennis – o evento também vai distribuir US$ 35 mil em premiações para a categoria profissional feminina e masculina.

Dentre os principais nomes da modalidade no mundo, o ITF World Tour Valinhos BT400 terá a presença do líder mundial masculino do ranking da ITF (International Tennis Federation), o russo Nikita Burmakin, que mesmo com seu País em guerra já confirmou presença. Com 800 atletas já inscritos, a expectativa é de este número chegue a 1.000 até a competição.

O torneio internacional, com supervisão da Federação Paulista de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e da própria ITF, terá jogos profissionais e amadores, distribuídos em diversas categorias. Os jogos terão início na quarta-feira, com o qualifying e se estenderão até o domingo. As finais profissionais masculina e feminina acontecerão no sábado. A Sportv vai transmitir as partidas diariamente dentro de sua programação.

Lucas Sousa, organizador do evento, conta que trazer uma competição desse nível para a região de Campinas é uma oportunidade para que praticantes do Beach Tennis tenham contato direto com os principais nomes da modalidade no mundo e acompanhem jogos de alto nível.

“Assim como no Brasil, a prática da modalidade na região vem crescendo a cada ano e já soma mais de 50 mil praticantes”, explica Sousa, para ressaltar a importância de uma competição desse nível. “Além do grande número de pessoas jogando, nossa região também virou um polo formador de atletas de alto nível que estão entre os primeiros colocados no ranking nacional e integrando seleções paulista e brasileira, o que torna o evento ainda mais significativo.”

O complexo Lucas Sousa em Valinhos é considerado o maior do mundo, com 40 quadras. Para este evento, serão utilizadas 30 quadras, sendo uma delas a arena principal, que receberá os principais jogos profissionais, com arquibancada e espaços vips.

Para o evento, onde deverão passar cerca de 5 mil pessoas, o complexo contará com uma completa infraestrutura com um boulevard com 14 lojas, restaurantes para atender o público, além de comodidade da área onde ele está construído.

As inscrições para a categoria amadora A, B e C já foram encerradas.

Inscrições para:

CATEGORIA INICIANTE

https://bit.ly/CTLucasSousa

Até 30/05

Inscrições para:

CATEGORIA PROFISSIONAL

Pelo IPIN no site da ITF

Até 19/05